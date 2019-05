ANALÝZA: Pre konflikty pribudlo 10 miliónov vnútroštátnych utečencov

Zo záverov správy okrem iného vyplýva, že celkový počet vnútorne vysídlených osôb z dôvodu konfliktov dosiahol až 41,3 milióna.

Ženeva 10. mája (TASR) - Konflikty prinútili v roku 2018 až desať miliónov ľudí opustiť svoje domovy a presídliť sa do iných oblastí v rámci vlastnej krajiny. Počet vnútorne vysídlených osôb tak celosvetovo dosiahol rekordnú úroveň. S odvolaním sa na správu, ktorú v piatok zverejnili mimovládne organizácie Monitorovacie centrum pre vnútorné vysídľovanie (IDMC) a Nórska rada pre utečencov (NRC), o tom píše agentúra AFP.



"Je to skutočne neuveriteľné číslo," vyhlásil generálny tajomník NRC Jan Egeland. "Je potrebné naozaj extrémne násilie a strach na to, aby rodiny opustili svoje domovy, svoju zem, svoj majetok a svoje komunity?" spýtal sa.



K nárastu počtu vnútorne vysídlených osôb prispeli vlani najmä pretrvávajúce ozbrojené konflikty v Konžskej demokratickej republike (KDR) a Sýrii, ale aj medzikomunitné násilie v Etiópii, Kamerune a Nigérii.



Počet vnútorne vysídlených osôb momentálne prevyšuje počet cezhraničných utečencov, ktorých je približne 25 miliónov.