Pre koronavírus môžu milióny ľudí klesnúť na úroveň extrémnej chudoby

New York 20. mája (TASR) - Pandémia koronavírusovej choroby COVID-19 ohrozuje rozvoj Afriky a milióny ľudí môžu klesnúť na úroveň extrémnej chudoby, varoval v stredu generálny tajomník OSN António Guterres. Informovala o tom agentúra AP.



Koronavírusové ochorenie už zasiahlo všetky africké štáty, väčšina z nich však hlási menej než 1000 infikovaných osôb.



Podľa správy OSN relatívne nízke čísla nakazených môžu súvisieť s minimálnym testovaním a hlásením nových prípadov.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že na pandémiu v 47 afrických štátoch "by mohlo zahynúť 83.000 až 190.000 ľudí iba počas prvého roka, čo závisí od reakcie jednotlivých vlád".



Na pomoc s devastujúcimi sociálnymi a ekonomickými následkami pandémie Guterres dodal, že Afrika potrebuje viac ako 200 miliárd dolárov a dočasné zastavenie splácania dlhu pre krajiny, ktoré ho nie sú schopné financovať.



V utorok stúpol počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v afrických krajinách na 86.721, celkovo podľahlo ochoreniu 2891 ľudí.