Pre koronavírus Sýria po druhý raz odložila parlamentné voľby

Damask 8. mája (TASR) - Parlamentné voľby v Sýrii sa neuskutočnia ani v máji, ale najskôr v júli. Príslušný dekrét o odklade hlasovania vo štvrtok podpísal sýrsky prezident Bašár Asad. Ide už o druhé posunutie termínu volieb v dôsledku obmedzení zavedených v boji proti šíreniu nového koronavírusu, informovala agentúra AP.



Voľby boli pôvodne naplánované na 13. apríla, no v marci ich Asad dekrétom presunul na 20. mája. Teraz by sa mali konať 19. júla.



Sýrska vláda už začala s postupným zmierňovaním obmedzení, ktoré zaviedla od polovice marca v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu. Školy a univerzity však ostávajú aj naďalej zatvorené a v platnosti je stále aj nočný zákaz vychádzania.



V Sýrii sa od začiatku vlny protivládnych protestov proti Asadovi v roku 2011, ktoré krajinu uvrhli do občianskej vojny, konalo dvojo parlamentných volieb. Zatiaľ posledné boli v apríli 2016, keď sa veľká časť sýrskeho územia nachádzala mimo kontroly ústrednej vlády.



V Sýrii doteraz evidujú iba 45 prípadov ochorenia COVID-19 a tri úmrtia.