Pre koronavírus uzavreli čínske mesto pri hraniciach s Mjanmarskom

Peking 31. marca (TASR) - Najmenej deväť prípadov nákazy koronavírusom potvrdili v čínskom meste Žuej-li ležiacom pri hraniciach s Mjanmarskom. Oznámili to v stredu tamojšie zdravotnícke úrady, informoval denník The Guardian.



Všetkých približne 210.000 obyvateľov mesta sa bude musieť dať testovať na nový koronavírus a taktiež absolvovať týždňovú domácu karanténu. Obytný komplex, kde nákaza prepukla, uzavreli.



Prvý prípad v meste Žuej-li zaznamenali v pondelok a ďalšie pribudli po testoch blízkych kontaktov infikovaných - ide o päť občanov Číny a štyroch Mjanmarčanov vo veku 22-42 rokov, uviedla zdravotnícka komisia v provincii Jün-nan.



Podľa agentúry AFP ide o prvé väčšie ohnisko nákazy COVID-19 v Číne za takmer dva mesiace. Najľudnatejšej krajine sveta sa do veľkej miery úspešne podarilo zamedziť šíreniu nákazy a preto podniká tvrdé kroky, aby sa neobjavili nové ohniská. V meste Žuej-li preto okamžite zatvorili všetky obchody okrem supermarketov, lekární a potravinových trhov.



Tresty podľa agentúry AP čakajú i ľudí, ktorí nelegálne prekročia hranice, ako aj osoby, ktoré im poskytnú útočisko a prevádzačom. Žuej-li je totiž miestom pre prechod hraníc z mjanmarského mesta Muse. Narastajúce napätie v Mjanmarsku totiž vyvoláva obavy, že ľudia odtiaľ začnú utekať do susednej Číny.



Mesto Žuej-Li čelilo podobným opatreniam už vlani v septembri, keď sa tam vyskytli dva prípady nákazy.