Pre koronavírus zrušili pouličný festival Notting Hill v Londýne

Londýn 18. júna (TASR) - Jeden z najväčších pouličných festivalov na svete, karneval Notting Hill v Londýne, zrušili v dôsledku koronavírusovej pandémie už druhý rok po sebe, oznámili v piatok organizátori. Informuje o tom agentúra AFP.



Trojdňové oslavy kultúry a tradícií Karibiku v západnom Londýne majú korene ešte v 50. rokoch a po vlaňajšom zrušení sa mali konať koncom augusta. Organizátori však uviedli, že ani tohtoročné podujatie "v uliciach nebude kvôli pretrvávajúcej neistote a riziku, ktoré predstavuje COVID-19". "Bolo to neskutočne ťažké rozhodnutie," uviedla vo vyhlásení spoločnosť Notting Hill Carnival Ltd.



"Každý, kto sa na tom podieľa, si zúfalo praje návrat tam, kam karnevaly patria, bezpečnosť je však na prvom mieste a po poslednom varovnom vyhlásení vlády je to jediná cesta," dodali organizátori.



Spoločnosť dodala, že hľadá spôsoby, ako ponúknuť alternatívne podujatia. Vlani boli predstavenia charakteristické pre karneval dostupné on-line, pripomína AFP.



Britániu ťažko poznačila pandémia koronavírusu. Od jej začiatku zaznamenali v krajine zhruba 128.000 úmrtí na ochorenie COVID-19. Vďaka masívnemu očkovaciemu programu dostalo vakcínu viac než 70 miliónov Britov, z toho 30 miliónov obe dávky.



V dôsledku stúpania počtu prípadov tzv. variantu delta, ktorý prvýkrát identifikovali v Indii, však britská vláda tento týždeň odložila plánované uvoľnenie všetkých obmedzení v súvislosti s koronavírusom.



Vo štvrtok zaznamenali celkový počet 11.007 nových prípadov nákazy – prvýkrát od februára tohto roka, keď sa krajina nachádzala v úplnom lockdowne, stúpol tento počet nad 10.000, uzatvára AFP.