Pre korupciu vyšetrovaný Zelenského priateľ Mindič ušiel z Ukrajiny
Do kauzy je zapletený aj Haluščenkov poradca Ihor Myroňuk a Dmytro Basov, bývalý prokurátor a bývalý vedúci oddelenia fyzickej bezpečnosti spoločnosti Enerhoatom.
Kyjev 10. novembra (TASR) - Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v pondelok v rámci operácie na odhalenie korupcie v energetickom sektore vykonal prehliadku aj v dome ukrajinského podnikateľa Timura Mindiča, ktorý je blízkym spolupracovníkom a priateľom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Samotný Mindič však pár hodín pred raziou NABU z Ukrajiny odcestoval, informoval denník Ukrajinska pravda a spravodajský web Deutsche Welle.
NABU v pondelok informoval, že jeho príslušníci spolu so Špecializovanou protikorupčnou prokuratúrou začali rozsiahly záťah zameraný na korupciu v energetickom sektore. Mindičovo meno však NABU vo svojich vyhláseniach nespomína.
Podľa NABU po 15 mesiacoch práce a analýze 1000 hodín zvukových nahrávok „boli zdokumentované aktivity vysokopostavenej zločineckej organizácie“, ktorá „vytvorila rozsiahly korupčný projekt kontroly kľúčových štátnych podnikov“ vrátane ukrajinskej štátnej spoločnosti Enerhoatom prevádzkujúcej ukrajinské jadrové elektrárne.
NABU zistil, že daná skupina inkasovala od dodávateľov spoločnosti Enerhoatom „odvody“ vo výške desať až 15 percent z hodnoty každej zmluvy.
„V skutočnosti riadenie strategického podniku s ročným príjmom viac ako 200 miliárd hrivien (4,7 miliardy dolárov) nevykonávali úradníci, ale externí ľudia, ktorí nemali žiadnu formálnu funkciu a prevzali úlohu akýchsi dozorcov,“ uviedol NABU vo vyhlásení.
Zdroje spravodajského webu Kyiv Independent s odvolaním sa na svoje zdroje uviedli, že NABU a SAP prehľadali aj priestory spájané s ministrom spravodlivosti Hermanom Haluščenkom, ktorý bol v rokoch 2021 - 2025 ministrom energetiky.
Kyiv Independent dodal, že Myroňuk pred časom pôsobil aj ako asistent bývalého poslanca ukrajinského parlamentu Andrija Derkača, ktorý ušiel do Ruska a od roku 2024 je ruským senátorom.
Mindič pochádza z mesta Dnipro na strednej Ukrajine. Je filmovým producentom, spolumajiteľom štúdia Kvartal 95 a bývalým obchodným partnerom ukrajinského oligarchu Ihora Kolomojského. Súčasne je aj dlhoročným priateľom prezidenta Zelenského. Okrem toho má Mindič veľmi široké spektrum podnikateľských aktivít v mnohých priemyselných odvetviach, pričom profituje z väzieb na Zelenského.
Vyšetrovanie Mindičových aktivít zo strany NABU bolo podľa miestnych médií jedným z dôvodov, pre ktoré sa Zelenskyj nedávno snažil zmariť nezávislosť NABU, čo vyvolalo veľké protesty ukrajinskej verejnosti.
