Pre lesné požiare evakuujú nemocnice pri Aténach

Atény 12. augusta (TASR) - Grécke úrady v pondelok pre šíriaci sa lesný požiar nariadili evakuáciu nemocníc a domovov v regióne Atika v oblasti Atén. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Po stovkách ľudí, ktorí sa v nedeľu evakuovali z najmenej ôsmich dedín, vyzvali orgány civilnej ochrany na evakuáciu najmenej piatich ďalších obcí.



Hovorca hasičského zboru uviedol, že napriek snahe hasičov sa požiar v noci rozšíril k hore Pentelikon a smeruje k mestu Pendeli, kde boli už v pondelok skoro ráno evakuované dve nemocnice. V postihnutých oblastiach zasahuje viac ako 500 hasičov. Do nedeľného popoludnia si dokázali poradiť s 33 zo 40 požiarov, ktoré vypukli za posledných 24 hodín, píše AFP.



Požiar vypukol v nedeľu popoludní na mieste vzdialenom asi 35 kilometrov od Atén a rýchlo sa rozšíril do neďalekej obce Varnavas. V nedeľu úrady nariadili evakuáciu aj historického mesta Maratón.



Grécky minister pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Vassilis Kikilias v sobotu varoval, že počasie do 15. augusta prinesie vysoké riziko vzniku lesných požiarov. V dôsledku kombinácie vysokých teplôt, silného vetra a sucha podľa neho vyhlásia najvyšší stupeň ohrozenia na polovici územia krajiny.



Podľa hovorcu hasičov v noci na pondelok fúkal silný vietor, ktorý bude podľa predpovedí pretrvávať a zvyšovať tak riziko požiarov.



Grécko počas suchých a horúcich letných mesiacov sužuje množstvo lesných požiarov. V Grécku tento rok zaznamenali najteplejší mesiac jún a júl od začiatku zbierania údajov v roku 1960.