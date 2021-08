Pre lesné požiare museli v Grécku evakuovať tisíce ľudí

Na snímke hasičské lietadlo likviduje požiar v oblasti Dionysos na severnom predmestí Atén v utorok 27. júla 2021. Foto: TASR/AP

Atény 3. augusta (TASR) - Tisíce ľudí museli v utorok v Grécku opustiť svoje domovy pre prírodné požiare, ktoré dosiahli až k obývaným oblastiam, informovala agentúra AP.Dym z požiaru sa dostal do Atén a podnietil evakuáciu obyvateľov oblastí nachádzajúcich sa asi 20 kilometrov severne od hlavného mesta. Obyvatelia opustili svoje domovy na autách a motorkách a mierili do gréckej metropoly, pričom si mnohí zakrývali ústa kusom látky, aby sa ubránili dymu z požiarov.uviedol guvernér regiónu Atika Jorgos Patulis.Grécko v súčasnosti sužuje vlna horúčav, ktorá je podľa tamojšej vlády najhoršia od roku 1987. Vysoké teploty prispievajú k vzniku lesných požiarov a to nielen v Grécku, ale aj v Taliansku, Turecku či v Albánsku.Do hasenia požiarov v blízkosti hlavného mesta je zapojených päť vrtuľníkov a päť lietadiel vrátane obojživelného lietadla Beriev Be-200, ktoré Grékom požičalo Rusko. Plamene už zničili aj elektrické stĺpy, čo prispelo k zhoršujúce sa situácii v súvislosti s dodávkami energie do Atén.V Grécku museli pre prírodné požiare evakuovať už aj obyvateľov pobrežných oblastí na juhu Peloponézskeho polostrova a na ostrovoch Kos a Eubója.