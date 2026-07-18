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Pre lesné požiare musia v Ontáriu evakuovať izolované komunity
Ontário doposiaľ nasadilo 150 hasičských jednotiek priamo v teréne a viac ako 80 požiarnych lietadiel a vrtuľníkov. Zakúpiť tiež plánuje päť nových helikoptér a šesť nových požiarnych lietadiel.
Autor TASR
Ottawa 18. júla (TASR) - Kanadská armáda sa pre šíriace lesné požiare pripravuje na evakuáciu 600 ľudí z odľahlej komunity na severe provincie Ontário. Pridajú sa tak k tisíckam ďalších osôb, ktorých už z riedko osídlených regiónov presunuli na juh krajiny. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Federálna ministerka pre krízové situácie Eleanor Olszewská informovala, že ozbrojené sily budú musieť pomocou lietadiel evakuovať obyvateľov odľahlej komunity Fort Hope na brehu jazera Eabamet. Riedko obývanou oblasťou sa totiž rýchlo šíria lesné požiare. Región je mimoriadne izolovaný, nachádza sa tam iba niekoľko ciest a miestni obyvatelia sa spoliehajú predovšetkým na leteckú dopravu. „Ide o veľmi zložitú situáciu... (je náročné aj) priletieť k týmto komunitám na nespevnené pristávacie dráhy, keď horí,“ pripustil guvernér Ontária Doug Ford.
Ontário doposiaľ nasadilo 150 hasičských jednotiek priamo v teréne a viac ako 80 požiarnych lietadiel a vrtuľníkov. Zakúpiť tiež plánuje päť nových helikoptér a šesť nových požiarnych lietadiel.
Federálne ministerstvo pre prírodné zdroje v sobotu oznámilo, že v Kanade bolo cez noc nahlásených 69 nových požiarov, čím sa ich počet zvýšil na 955. Celková plocha, ktorá doteraz zhorela, je takmer 28.500 štvorcových kilometrov, čo je výrazne menej ako päťročný priemer. Vietor však odniesol hustý dym južne od hraníc, čo prinútilo úrady v USA vydať výstrahy týkajúce sa kvality ovzdušia a zdravotné varovania v niektorých častiach Spojených štátov.
Americký prezident Donald Trump v súvislosti so šíriacim sa dymom v piatok obvinil „nekompetentné“ kanadské úrady a uviedol, že k clám na kanadský tovar pripočíta „nevyčísliteľné náklady“ spojené s riešením znečisteného ovzdušia.
Olszewská v reakcii americkému prezidentovi pripomenula, že od roku 2020 vláda v Ottawe investovala viac ako 8,5 miliardy amerických dolárov do udržateľného obhospodarovania lesov a prevencie lesných požiarov, keďže krajina je vystavená čoraz výraznejším suchám a horúčavám.
Denník New York Times upozorňuje, že väčšina požiarov v Kanade vzniká v tak odľahlých a rozsiahlych oblastiach, že proti nim nie je možné efektívne bojovať a proti mnohým hasiči vôbec nezasahujú, keďže by to nebolo efektívne.
Polovica lesných požiarov v Kanade je spôsobená bleskami. Z dlhodobého hľadiska sa prirodzene vznikajúce požiare považujú za prospešné pre lesy, pretože odstraňujú najhorľavejší materiál a podporujú regeneráciu, pripomína americký denník.
Expert na boj s požiarmi Michael Flannigann z Univerzity Thompsona Riversa v Britskej Kolumbii však upozornil, že rozloha oblastí spálených lesnými požiarmi sa od 70. rokov minulého storočia takmer strojnásobila. „Je to do veľkej miery, hoci nie výlučne, spôsobené klimatickými zmenami vyvolanými človekom,“ povedal. „Teplejšie počasie znamená dlhšie sezóny vzniku požiarov. V Kanade bývali tieto sezóny pomerne krátke, ale teraz sa výrazne predlžujú. Čím je teplejšie, tým viac bleskov vidíme,“ vysvetlil.
Federálna ministerka pre krízové situácie Eleanor Olszewská informovala, že ozbrojené sily budú musieť pomocou lietadiel evakuovať obyvateľov odľahlej komunity Fort Hope na brehu jazera Eabamet. Riedko obývanou oblasťou sa totiž rýchlo šíria lesné požiare. Región je mimoriadne izolovaný, nachádza sa tam iba niekoľko ciest a miestni obyvatelia sa spoliehajú predovšetkým na leteckú dopravu. „Ide o veľmi zložitú situáciu... (je náročné aj) priletieť k týmto komunitám na nespevnené pristávacie dráhy, keď horí,“ pripustil guvernér Ontária Doug Ford.
Ontário doposiaľ nasadilo 150 hasičských jednotiek priamo v teréne a viac ako 80 požiarnych lietadiel a vrtuľníkov. Zakúpiť tiež plánuje päť nových helikoptér a šesť nových požiarnych lietadiel.
Federálne ministerstvo pre prírodné zdroje v sobotu oznámilo, že v Kanade bolo cez noc nahlásených 69 nových požiarov, čím sa ich počet zvýšil na 955. Celková plocha, ktorá doteraz zhorela, je takmer 28.500 štvorcových kilometrov, čo je výrazne menej ako päťročný priemer. Vietor však odniesol hustý dym južne od hraníc, čo prinútilo úrady v USA vydať výstrahy týkajúce sa kvality ovzdušia a zdravotné varovania v niektorých častiach Spojených štátov.
Americký prezident Donald Trump v súvislosti so šíriacim sa dymom v piatok obvinil „nekompetentné“ kanadské úrady a uviedol, že k clám na kanadský tovar pripočíta „nevyčísliteľné náklady“ spojené s riešením znečisteného ovzdušia.
Olszewská v reakcii americkému prezidentovi pripomenula, že od roku 2020 vláda v Ottawe investovala viac ako 8,5 miliardy amerických dolárov do udržateľného obhospodarovania lesov a prevencie lesných požiarov, keďže krajina je vystavená čoraz výraznejším suchám a horúčavám.
Denník New York Times upozorňuje, že väčšina požiarov v Kanade vzniká v tak odľahlých a rozsiahlych oblastiach, že proti nim nie je možné efektívne bojovať a proti mnohým hasiči vôbec nezasahujú, keďže by to nebolo efektívne.
Polovica lesných požiarov v Kanade je spôsobená bleskami. Z dlhodobého hľadiska sa prirodzene vznikajúce požiare považujú za prospešné pre lesy, pretože odstraňujú najhorľavejší materiál a podporujú regeneráciu, pripomína americký denník.
Expert na boj s požiarmi Michael Flannigann z Univerzity Thompsona Riversa v Britskej Kolumbii však upozornil, že rozloha oblastí spálených lesnými požiarmi sa od 70. rokov minulého storočia takmer strojnásobila. „Je to do veľkej miery, hoci nie výlučne, spôsobené klimatickými zmenami vyvolanými človekom,“ povedal. „Teplejšie počasie znamená dlhšie sezóny vzniku požiarov. V Kanade bývali tieto sezóny pomerne krátke, ale teraz sa výrazne predlžujú. Čím je teplejšie, tým viac bleskov vidíme,“ vysvetlil.