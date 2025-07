Pre lesné požiare nariadili evakuáciu z časti územia Grand Canyonu

Washington 11. júla (TASR) - Šírenie lesných požiarov si v piatok vynútilo evakuáciu časti návštevníkov národného parku Grand Canyon na juhozápade Spojených štátov, informovala agentúra AFP.



Príkaz na evakuáciu vydali úrady pre postupujúci lesný požiar, ktorý zničil už viac ako 400 hektárov lesa. Nateraz horí mimo územia národného parku Grand Canyon, ale oheň sa blíži k usadlosti Jacob Lake v Arizone, ktorá je známa ako brána do časti parku zvanej North Rim, píše TASR.



„Evakuovali sme asi 40 ľudí, ale oveľa viac ich z oblasti odišlo už pred naším príchodom,“ povedal pre agentúru AFP Jon Paxton, hovorca šerifa okresu Coconino.



„Väčšina ľudí, ktorých sme evakuovali, boli kempujúci turisti,“ spresnil.



Grand Canyon, roklina vytvorená riekou Colorado, je jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít v Spojených štátoch - každoročne priláka takmer päť miliónov návštevníkov.



Ďalší národný park na juhozápade USA, Black Canyon of the Gunnison v Colorade, vo štvrtok úplne evakuovali taktiež pre požiar. Tento najnovší požiar, spôsobený bleskom, už spustošil viac ako 600 hektárov porastov. Rýchle rozšírenie ohňa okrem silného vetra spôsobila aj extrémne suchá vegetácia a veľmi vysoké teploty.