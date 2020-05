Pre ľudí cestujúcich z Francúzska do Británie zatiaľ karanténa neplatí

Paríž 11. mája (TASR) - Pre osoby cestujúce z Francúzska na územie Británie by v súčasnosti nemali platiť nijaké karanténne opatrenia. Dohodli sa na tom v nedeľu britský premiér Boris Johnson a francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje agentúra AFP.



Johnson totiž v nedeľu oznámil, že pre cestujúcich prichádzajúcich do Británie letecky by v dôsledku koronavírusovej pandémie mohla "čoskoro" začať platiť povinná karanténa. Objavili sa špekulácie, že Londýn uvažuje o povinnej 14-dňovej karanténe pre všetkých cestujúcich nepochádzajúcich z Británie.



V telefonickom rozhovore sa obaja lídri zaviazali na vzájomnú spoluprácu s cieľom predísť riziku cezhraničnej kontaminácie, keďže šírenie ochorenia COVID-19 pomaly ustupuje. "Akékoľvek opatrenie sa na jednej alebo druhej strane prijme koordinovaným a recipročným spôsobom," uvádza sa vo vyhlásení Elyzejského paláca.



Vzniknúť by mala tiež pracovná skupina, ktorá bude mať v nasledujúcich týždňoch na starosti zabezpečenie tejto spolupráce.



Za normálnych okolností sa medzi Britániou a Francúzskom denne presúvajú tisíce ľudí, pričom mnohí z nich využívajú vlaky Eurostar, ktoré premávajú tunelom pod Lamanšským prielivom.