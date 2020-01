Pre Macrona je brexit varovaním,Merkelová chce partnerstvo s Britániou

Paríž/Berlín 31. januára (TASR) - Brexit je pre Európsku úniu "historickým varovaním", z ktorého je potrebné sa poučiť. Niekoľko hodín pred odchodom Spojeného kráľovstva z Únie to v piatok vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorého citovala agentúra AFP.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová zase vyslovila nádej, že sa aj po brexite podarí udržať úzke vzťahy s Britániou.



"Odchod (Spojeného kráľovstva) je šok. Je to historické varovanie, ktoré si my všetci v Európe musíme uvedomiť a uvažovať nad ním," povedal Macron v krátkom televíznom príhovore.



Pre neschopnosť zreformovať svoje vlastné fungovanie sa z EÚ podľa Macrona stal "obetný baránok", na ktorého je možné zhadzovať vinu za rôzne negatívne javy. Pripomenul, že aj Britov presvedčili k odchodu z EÚ rôzne "lži, zveličovania a zjednodušené tvrdenia".



Francúzsky prezident však zároveň vyjadril presvedčenie, že odpoveďou na súčasnú situáciu je posilnenie európskej integrácie. "Potrebujeme viac Európy," zdôraznil Macron, podľa ktorého sa ale musí celý európsky projekt sprehľadniť a stať sa relevantnejším pre vlastných občanov.



Kancelárka Merkelová v internetovom podcaste označila nadchádzajúci brexit za "hlboký rez" pre všetkých zúčastnených. Vzhľadom na spoločné hodnoty však dúfa, že Británia zostane pre Nemecko "blízkym partnerom a priateľom".



Európska integrácia sa podľa kancelárky ani po brexite nezastaví. "Zvyšných 27 členských štátov EÚ bude robiť všetko, čo bude v ich silách, aby pokračovali v úspešnom rozvoji Európy," uviedla Merkelová podľa agentúry DPA.



Pripomenula tiež, že počas nadchádzajúceho 11-mesačného pobrexitového obdobia čakajú EÚ a Britániu intenzívne rokovania o podobe budúcich vzťahov. Únia chce k týmto rozhovorom pristúpiť ústretovo, ale zároveň bude presadzovať svoje vlastné záujmy, avizovala nemecká kancelárka.