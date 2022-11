Pre manévre lietadiel KĽDR vzlietli juhokórejské stíhačky na poplach

Soul 4. novembra (TASR) - Juhokórejské vojenské stíhačky vzlietli v piatok na poplach, keď armáda zaznamenala vo vzduchu 180 severokórejských vojnových lietadiel. K tejto najnovšej eskalácii na Kórejskom polostrove prichádza v období, keď Soul a Spojené štáty organizujú dosiaľ najväčšie spoločné vzdušné vojenské cvičenie, ktoré rozhnevalo Pchjongjang. TASR o tom informuje podľa správa agentúr AFP a Reuters.



"Naša armáda detegovala 180 severokórejských vojnových lietadiel", ktoré boli mobilizované vo vzdušnom priestore Pchjongjangu, uviedol juhokórejsky zbor náčelníkov štábov. Zároveň dodal, že v reakcii na toto zistenie vzlietlo na poplach 80 juhokórejských bojových stíhačiek vrátane strojov F-35A.



Bojovú pripravenosť si okrem uvedených lietadiel zachovali aj stíhačky zapojené do spoločných manévrov s USA. Spoločné juhokórejsko-americké cvičenie má názov Vigilant Storm. V účasti na ňom aj po tomto incidente stále pokračuje asi 240 lietadiel.



Severokórejské lietadlá leteli podľa Soulu približne 20 kilometrov severne od demarkačnej línie rozdeľujúcej obe Kórey. Podobné manévre pritom minulý mesiac vykonalo desať severokórejských lietadiel, na čo juhokórejská armáda reagovala obdobne.



Severná Kórea krátko pred touto udalosťou vypálila počas noci do mora asi 80 delostreleckých granátov. Vo štvrtok Severná Kórea odpálila aj niekoľko rakiet vrátane jednej medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM), ktorej let zrejme zlyhal. Práve v dôsledku takého odpaľovania rakiet pritom Južná Kórea a Spojené štáty predĺžili svoje spoločné vojenské cvičenie.