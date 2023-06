Pre marenie vstupu Švédska do NATO USA nepredajú Maďarsku zbrane

Budapešť 14. júna (TASR) - Vplyvný americký senátor a predseda Výboru pre zahraničné veci James E. Risch zablokoval predaj amerických zbraní Maďarsku v hodnote 735 miliónov dolárov (681 miliónov eur). Dôvodom je maďarské marenie ratifikácie vstupu Švédska do NATO. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarsko musí povoliť Švédsku vstup do NATO, ak chce balík zbraní vrátane 24 batérií raketometov HIMARS, viac ako sto rakiet a modulov spolu s náhradnými dielmi, uvádza sa vo vyhlásení Rischa pre denník The Washington Post.



Podľa denníka je takéto rozhodnutie vo výbore pre zahraničné veci veľmi zriedkavé. V Spojených štátoch musia byť všetky veľké predaje zbraní schválené predsedom a vedúcimi členmi Výboru pre zahraničné veci Senátu a Snemovne reprezentantov.



Server pripomína, že Rischovo vyhlásenie prišlo po tom, čo generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok v Bielom dome koordinoval stratégie pre júlový summit NATO v Litve.



Vláda v Budapešti sa zatiaľ k americkému kroku nevyjadrila, píše 444.hu.



Turecko a Maďarsko ako jediné členské krajiny NATO doteraz neratifikovali žiadosť Švédska o členstvo. Fínsko sa oficiálne pripojilo k Aliancii v apríli.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)