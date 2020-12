Pre Maročana, ktorému v rýchlovlaku zmarili útok, žiadajú doživotie

Paríž 16. decembra (TASR) - Doživotný trest navrhujú prokurátori pre Maročana, ktorý sa v roku 2015 pokúsil spáchať teroristický útok v rýchlovlaku smerujúcom z Amsterdamu do Paríža predtým, než ho zneškodnili pasažieri a zadržala polícia. Informovala o tom v utorok večer agentúra AFP.



Muž identifikovaný ako marocký občan Ajjúb Chazzaní začal v auguste 2015 strieľať na pasažierov v rýchlovlaku Thalys. Útočník bol vyzbrojený ruskou útočnou puškou kalašnikov, pištoľou a orezávačom.



Chazzaního vo vlaku spacifikovala štvorica cestujúcich: traja Američania a jeden Brit. Štvorica mužov za svoj čin dostala od bývalého francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda Rad čestnej légie. Traja Američania sa neskôr stali ešte známejšími po tom, ako predmetný incident sfilmoval režisér Clint Eastwood, pričom muži hrali samých seba. Dvaja z danej trojice boli v to čase príslušníkmi armády - Skarlatos slúžil v Oregonskej národnej garde a Stone vo Vzdušných silách Spojených štátov (USAF).



Chazzaní priznal, že vyzbrojený útočnou puškou typu AK-47 (kalašnikov) a 300 kusmi munície nastúpil do daného vlaku, pričom uviedol, že chcel zaútočiť na amerických vojakov. Prokurátori tiež požadujú 8 až 30 ročné väzenie pre jeho troch údajných komplicov a Belgičana, ktorý mal celej operácii veliť.