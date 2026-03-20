Pre moslimov sa sviatkom íd al-fitr končí ramadán
Autor TASR
Mekka/Jeruzalem/Káhira 20. marca (TASR) - Väčšina moslimov po celom svete v piatok slávi sviatok íd al-fitr, ktorým sa končí pôstny mesiac ramadán. Sprevádzajú ho rodinné stretnutia, spoločné modlitby, masové presuny, nakupovanie či sladkosti. Ramadán však tento rok poznačil konflikt na Blízkom východe, informuje TASR podľa agentúry AP.
V súlade s moslimským lunárnym kalendárom sa termín sviatku určuje podľa pozorovania Mesiaca na oblohe. Keď sa po západe Slnka objaví nový Mesiac, sviatok pripadá na nasledujúci deň. V Saudskej Arábii ho potvrdzuje kráľovský súd, vo viacerých moslimských štátoch o tom rozhodujú vysokopostavení duchovní.
Šiitski náboženskí vodcovia v Iráne a Iraku uviedli, že posledným dňom ramadánu bude piatok a oslavy sa začnú v sobotu. V Iráne teda posledný deň ramadánu pripadá na piatok 20. marca, ktorý je zároveň prvým dňom perzského nového roka Novrúz.
Ramadán je deviatym mesiacom islamského lunárneho kalendára. Moslimovia po celom svete v priebehu tohto mesiaca počas dňa držia pôst od jedla, pitia, fajčenia a pohlavného styku až do západu Slnka.
Tohtoročný ramadán bol poznačený najmä vojnou na Blízkom východe, ktorá vypukla 28. februára po útokoch Izraela a USA na Irán. Teherán už tento konflikt označil za „ramadánovú vojnu“.
Veriaci sa pre prebiehajúci konflikt počas íd al-fitr nemôžu modliť v jeruzalemskej mešite al-Aksá, ktorá je tretím najposvätnejším miestom islamu. Izrael sa totiž pre prebiehajúci konflikt rozhodol uzavrieť všetky posvätné miesta v Jeruzaleme. Stalo sa tak prvýkrát od šesťdňovej vojny v roku 1967. Mešitu bežne na konci ramadánu navštívia desaťtisíce moslimov.
