Pre mrazy v Poľsku zatvorili stovky škôl
Rezort školstva uviedol, že vyučovanie bolo zrušené najmä v severovýchodnej časti krajiny, kde teploty v noci a ráno klesli pod mínus pätnásť stupňov Celzia.
Autor TASR
Varšava 2. februára (TASR) - Pre silné mrazy bolo v pondelok v Poľsku zatvorených 299 škôl, z toho 175 v Mazovskom vojvodstve. Úrady zároveň informovali o opatreniach na pomoc ľuďom ohrozeným chladom, vrátane možnosti zohriať sa v dočasných zariadeniach. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Rezort školstva uviedol, že vyučovanie bolo zrušené najmä v severovýchodnej časti krajiny, kde teploty v noci a ráno klesli pod mínus pätnásť stupňov Celzia. Ministerka školstva Barbara Nowacka vyzvala riaditeľov škôl v oblastiach s extrémnymi mrazmi, aby zvážili dočasné prerušenie výučby alebo prechod na dištančné vzdelávanie, najmä ak musia žiaci a učitelia dochádzať z väčších vzdialeností.
V pondelok ráno zaznamenali meteorológovia najnižšiu teplotu v Suwalkách pri hraniciach s Litvou - takmer mínus 28 stupňov Celzia, vo Varšave teplota klesla na takmer mínus 19 stupňov. V Poľsku môže riaditeľ školy zrušiť vyučovanie, ak nie je možné v triedach zabezpečiť minimálnu teplotu osemnásť stupňov Celzia alebo ak vonkajšie teploty dlhodobo klesnú pod stanovený limit.
Pre silné mrazy vo Varšave a ďalších mestách boli na dopravných uzloch zriadené vyhrievané stany a ďalšie priestory, kde sa môžu ľudia zohriať, dostať teplý nápoj či jedlo. Samosprávy a záchranné zložky vyzvali verejnosť, aby nebola ľahostajná a v prípade, že spozoruje osobu ohrozenú podchladením, kontaktovala tiesňovú linku.
