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Pre násilie osadníkov opustila palestínska rodina svoj dom
Izraelské bezpečnostné zložky sú opakovane vystavené obvineniam, že neprijímajú dostatočne rázne opatrenia proti takýmto útokom.
Autor TASR
Ramalláh 31. augusta (TASR) - Izraelskí osadníci vyhnali palestínsku rodinu z jej domu v dedine Tajba na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Pritom, táto rodina sa do svojho domu nasťahovala len pred týždňom, informuje TASR na základe pondelkových správ agentúr DPA a WAFA.
Palestínska tlačová agentúra WAFA s odvolaním sa na člena rodiny uviedla, že osadníci už od mája prichádzali k domu na štvorkolkách. Okrem verbálnych urážok zo strany osadníkov došlo aj k fyzickému násiliu, keď pri vchode napadli otca a syna. Taktiež poškodili okolie domu a pokúsili sa ukradnúť majetok.
Osadníkom sa dokonca podarilo nedávno vtrhnúť do domu, pričom ukradli bezpečnostné kamery, poškodili internetové káble, ako aj plot obklopujúci pozemok, na ktorý vpustili svoj dobytok.
Tieto opakované útoky osadníkov vyvolali strach členov palestínskej rodiny, ktorá bola nútená napokon svoj dom opustiť. Podľa DPA izraelská armáda spomínané incidenty vyšetruje.
Osadníci na Západnom brehu opakovane útočia na tamojších palestínskych obyvateľov, pričom tieto útoky sa v uplynulých rokoch výrazne zintenzívnili, a to najmä po vypuknutí vojny v Pásme Gazy.
Izraelské bezpečnostné zložky sú opakovane vystavené obvineniam, že neprijímajú dostatočne rázne opatrenia proti takýmto útokom.
V auguste osadníci viac ako tri týždne obliehali niekoľko domov v palestínskej dedine Kusra ležiacej na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Obyvatelia však napriek tomu zostali vo svojich domoch, pretože sa obávali toho, že keby odišli, mohli by osadníci ich domy obsadiť.
Desiatky maskovaných osadníkov vtrhli aj počas uplynulej soboty do dediny Kusra a obkľúčili dom obývaný palestínskou rodinou, ktorá bola v tom čase vo vnútri. Ich konanie odsúdil tiež izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý označil útočníkov za „hŕstku výtržníkov“.
Palestínska tlačová agentúra WAFA s odvolaním sa na člena rodiny uviedla, že osadníci už od mája prichádzali k domu na štvorkolkách. Okrem verbálnych urážok zo strany osadníkov došlo aj k fyzickému násiliu, keď pri vchode napadli otca a syna. Taktiež poškodili okolie domu a pokúsili sa ukradnúť majetok.
Osadníkom sa dokonca podarilo nedávno vtrhnúť do domu, pričom ukradli bezpečnostné kamery, poškodili internetové káble, ako aj plot obklopujúci pozemok, na ktorý vpustili svoj dobytok.
Tieto opakované útoky osadníkov vyvolali strach členov palestínskej rodiny, ktorá bola nútená napokon svoj dom opustiť. Podľa DPA izraelská armáda spomínané incidenty vyšetruje.
Osadníci na Západnom brehu opakovane útočia na tamojších palestínskych obyvateľov, pričom tieto útoky sa v uplynulých rokoch výrazne zintenzívnili, a to najmä po vypuknutí vojny v Pásme Gazy.
Izraelské bezpečnostné zložky sú opakovane vystavené obvineniam, že neprijímajú dostatočne rázne opatrenia proti takýmto útokom.
V auguste osadníci viac ako tri týždne obliehali niekoľko domov v palestínskej dedine Kusra ležiacej na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Obyvatelia však napriek tomu zostali vo svojich domoch, pretože sa obávali toho, že keby odišli, mohli by osadníci ich domy obsadiť.
Desiatky maskovaných osadníkov vtrhli aj počas uplynulej soboty do dediny Kusra a obkľúčili dom obývaný palestínskou rodinou, ktorá bola v tom čase vo vnútri. Ich konanie odsúdil tiež izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý označil útočníkov za „hŕstku výtržníkov“.