Arabská strana zmrazila účasť na práci izraelskej vlády

Na archívnej snímke zo 6. marca 2022 izraelský premiér Naftali Bennett. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 18. apríla (TASR) - Islamistická strana Raam zastupujúca záujmy izraelských Arabov v nedeľu "" svoju účasť v koaličnej vláde premiéra Naftaliho Bennetta. Stalo sa tak v súvislosti s násilnosťami, ktoré sa odohrávajú v komplexe mešity al-Aksá v Jeruzaleme.Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že násilnosti medzi Palestínčanmi a príslušníkmi izraelských silových zložiek spred dvoch dní si vyžiadali 150 zranených.Strana Raam súčasne varovala, že "", odstúpi z koalície úplne.Toto vystúpenie strany z Bennettovej vlády nebude mať na vládu okamžitý vplyv.Zdroje agentúry AFP uviedli, že Bennett sa bude snažiť situáciu upokojiť do 9. mája, keď sa poslanci zídu na schôdzi parlamentu.Bennett sa ujal funkcie v júni minulého roka po náročných rokovaniach o zostavení koalície, ktorá bola schopná zvrhnúť najdlhšie slúžiaceho izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a vytvoriť v 120-člennom Knesete tesnú väčšinu - 61 poslancov.Vláda však o túto väčšinu prišla začiatkom apríla, keď rady koaličných poslancov opustil zástanca krajnej pravice - stalo sa tak v súvislosti s rozhodnutím vlády, ktorá v nemocniciach počas sviatku pesach povolila distribúciu kvaseného chleba. Vláda pritom vychádzala z nedávneho rozhodnutia najvyššieho súdu, ktorý zrušil roky platný zákaz.Súčasná koalícia v Izraeli je zmesou ľavicových, židovských nacionalistických a náboženských strán so zastúpením arabskej strany Raam, a má tak hlboké ideologické rozdiely. V súčasnosti má v parlamente 60 kresiel - rovnako ako opozícia.Bennettova koalícia môže vládnuť aj takýmto počtom poslancov, ale prijímanie zákonov je sťažené.Ak by však koalíciu niektorý z jej členov opustil, Kneset by mohol hlasovať o nedôvere Bennettovej vláde a priviesť následne Izrael k piatym parlamentným voľbám v priebehu štyroch rokov.