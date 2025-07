Pre násilnosti na zhromaždení v Bangladéši zadržali 20 osôb

Dháka 17. júla (TASR) - V dôsledku násilností, ktoré sprevádzali stredajšie zhromaždenie bangladéšskej študentskej Národnej občianskej strany (NCP) na juhu krajiny, zadržala tamojšia polícia 20 osôb. Vo štvrtok zároveň potvrdila stredajšie správy miestnych médií, že pri incidente zahynuli štyria ľudia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Nepokoje vypukli v rodnom meste bývalej premiérky Hasíny Vadžídovej Gopálgandž po tom, ako sa členovia jej strany Ľudová liga (Ávámí líg, AL) pokúsili zmariť zhromaždenie NCP.



Na mieste bolo rozmiestnených viac ako 1500 policajtov, vojakov a príslušníkov pohraničnej stráže. Úrady tiež nariadili zákaz vychádzania. Podľa AFP došlo k viacerým zrážkam a na mieste zhromaždenia sa nachádzali tehly, kamene a rozbité okná.



„Situácia... v meste Gopálgandž je v súčasnosti pod kontrolou a zostáva pokojná,“ uviedla polícia vo štvrtkovom vyhlásení.



Riaditeľ okresnej nemocnice v meste vo štvrtok potvrdil, že násilnosti si vyžiadali štyri obete a najmenej 18 zranených. „Traja z nich sú v kritickom stave so zraneniami hrudníka, zadnej časti hlavy a nohy,“ dodal.



Bangladéšska armáda uviedla, že jej vojaci spolu s políciou zasahovali, aby zvládli neovládateľný dav. „V reakcii na to sa dav stal agresívnejším, hádzal molotovove koktaily a tehly, čo prinútilo armádu použiť silu v rámci sebaobrany,“ vysvetlila.



Dočasný premiér Bangladéša Muhammad Júnus násilnosti odsúdil v stredu na platforme X. Na čelo dočasnej bangladéšskej vlády sa dostal po minuloročných celoštátnych nepokojoch. Tie vyvrcholili do masového povstania, v ktorom bolo podľa odhadov zabitých 1400 ľudí a ktoré viedlo k zosadeniu dlhoročnej premiérky Hasíny Vadžídovej. Tá z krajiny utiekla vojenským vrtuľníkom v auguste 2024 a odvtedy je v exile v Indii. Bangladéšsky súd na ňu vydal zatykač pre obvinenia zo zločinov proti ľudskosti.