Pre nátlak zo strany vlády odstúpi prezident Virgínskej univerzity

Richmond 28. júna (TASR) - Prezident prestížnej Virgínskej univerzity (UVA) v Spojených štátoch James Ryan oznámil v piatok svoju rezignáciu z funkcie pre nátlak zo strany ministerstva spravodlivosti. To začalo pod vedením administratívy prezidenta Donalda Trumpa vyžadovať od amerických škôl obmedzovanie programov rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (DEI), píše TASR na základe správ agentúr Reuters, AP a AFP.



Vo svojom liste univerzitnej komunite napísal, že musel spraviť ťažké rozhodnutie a odstúpiť po tom, ako si uvedomil, že odmietanie požiadaviek Trumpovej administratívy by len ohrozilo študentov a pedagógov inštitúcie. Ryan viedol prestížnu verejnú univerzitu od roku 2018.



„Nemôžem spraviť jednostranné rozhodnutie bojovať proti federálnej vláde, len aby som si zachránil prácu. Spraviť to by bolo nielen hlúpe, ale vyzeralo by to sebecky a egoisticky voči stovkám zamestnancov, ktorí by prišli o prácu, výskumníkom, ktorí by prišli o financovanie, a stovkám študentov, ktorí by mohli prísť o finančnú pomoc alebo by im mohli odobrať víza,“ napísal Ryan.



Virgínski demokratickí senátori Tim Kaine a Mark Warner v spoločnom vyhlásení označili požiadavky Trumpovej administratívy za „nehorázne“ a uviedli, že by Ryanov odchod poškodil univerzitu i celý štát. Dosiaľ totiž nie je zrejmé, či prezident UVA odstupuje s okamžitou platnosťou. Viaceré americké médiá vrátane denníku The New York Times tvrdia, že si Ryanovu rezignáciu vyžiadalo priamo ministerstvo spravodlivosti. V opačnom prípade vraj pohrozilo, že univerzite zamrazí stovky miliónov dolárov z federálneho financovania.



Trump v prvý deň nástupu do prezidentského úradu podpísal nariadenie, ktorým prikázal federálnym agentúram, aby ukončili všetky granty a zmluvy "súvisiace s rovnosťou". Ďalším príkazom vyžadoval od zmluvných strán, ktoré uzavreli dohody s vládou, potvrdenie, že nepodporujú DEI. Niektoré americké univerzity zároveň obvinil, že podporujú antisemitizmus, antiamerikanizmus, marxistické a „radikálne ľavicové“ ideológie.