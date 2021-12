Pre nemožnosť cestovať do cudziny Izraelčania objavujú Nazaret

Na archívnej snímke z 21. decembra 2009 bazilika Zvestovania v Nazarete. Foto: TASR/AP

Na snímke z 3. apríla 2005 sa modlia katolícki veriaci za dušu zosnulého pápeža Jána Pavla II. v bazilike Zvestovania v Nazarete. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 22. decembra (TASR) - Prevažne arabské mesto Nazaret na severe Izraela, ktoré je pred Vianocami zvyčajne magnetom pre kresťanských pútnikov, je v týchto dňoch plné židovských návštevníkov.Informovala o tom v stredu agentúra AFP. Spresnila, že táto situácia je dôsledkom šírenia koronavírusového variantu omikron, pre ktorý je Izrael pre turistov uzavretý a jeho občania nemôžu cestovať do zahraničia.Izrael pre vysoko prenosný variant omikron zakázal cestovanie do viac ako 50 krajín. Na zozname zakázaných sú aj hlavné zahraničné destinácie – Spojené štáty, Británia a Francúzsko –, čo mnohých Izraelčanov v predvianočnom období viedlo k tomu, aby sa vydali objavovať Nazaret na severe svojej vlasti.Nazaret je významným kresťanským pútnickým miestom: podľa Nového zákona bol domovom Jozefa a Márie a miestom, kde jej archanjel Gabriel zvestoval, že porodí Ježiša, ktorý v tomto meste prežil podľa evanjelií časť svojej ranej mladosti.Pre palestínskych občanov Izraela, ktorí tvoria približne 20 percent celkového počtu obyvateľov židovského štátu, je Nazaret dôležitým kultúrnym a politickým centrom a so 78.000 obyvateľmi arabského pôvodu aj najväčším väčšinovo arabským mestom Izraelského štátu. Kresťania tvoria približne štvrtinu obyvateľstva.Roky pred pandémiou vítal Nazaret najmä kresťanských pútnikov, ktorí sa zastavovali na posvätných miestach, akým je napríklad aj Bazilika Zvestovania, kde údajne archanjel Gabriel zvestoval Márii, že počne a porodí Božieho syna.Izraelčania židovského pôvodu sa síce vždy zaujímali o vianočný turizmus v Nazarete, ale tento rok je to výraznejšie, povedal pre AFP aj miestny hoteliér.Šaron Ben Ariová, riaditeľka turistického oddelenia mesta Nazaret, uviedla, že mesto a izraelská vláda investovali do tohtoročnej vianočnej sezóny: vydali 100-stranového sprievodcu v hebrejčine a spustili webovú stránku zameranú na Židov. Podľa nej mesto v predvianočnom období denne navštívi asi 10.000 ľudí. Napriek tomu, že by mohli "priniesť" približne 50 miliónov šekelov,dodala.Turistický miniboom v Nazarete podľa AFP kontrastuje s nezvyčajne tichým predvianočným časom v predjordánskom Betleheme, kde sa podľa biblickej tradície Ježiš narodil.Izrael okupuje západný breh rieky Jordán od roku 1967 a kontroluje všetky vstupy na toto územie. V dôsledku tejto okupácie sú turisti, ktorí majú zakázaný vstup do Izraela, blokovaní aj z palestínskej strany, takže obchody a hotely v Betleheme sú momentálne skôr prázdne.A keďže Izraelčania majú Betlehem ovládaný Palestínskou samosprávou navštevovať zakázané, necítiť v tomto meste rovnaký turistický ruch ako v Nazarete.