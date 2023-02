Pre neohlásený štrajk na francúzskom letisku zrušili polovicu letov

Paríž 11. februára (TASR) - V dôsledku neohláseného štrajku na parížskom letisku Orly v rámci protestov proti vládnemu návrhu reformy dôchodkového systému letecké spoločnosti v sobotu zrušili až polovicu letov, zatiaľ čo mnohé ďalšie mali meškania. Oznámil to Francúzsky úrad pre civilnú leteckú dopravu (DGAC).



Protestná akcia na letisku Orly pôvodne nebola súčasťou vopred ohlásených sobotňajších protestov, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Vo Francúzsku pokračujú štvrtý deň po sebe protesty proti plánovanému zvýšeniu dôchodkového veku. Na zhromaždeniach v Paríži, Nice, Marseille, Toulouse, Nantes a ďalších francúzskych mestách sa očakáva účasť státisícov ľudí.



Tentoraz však demonštrácie nesprevádzajú štrajky železničiarov, čím nebola v sobotu dotknutá vlaková doprava ani linky parížskeho metra.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron je podľa agentúry AP odhodlaný presadiť navrhované zmeny napriek prieskumom verejnej mienky, podľa ktorých odpor spoločnosti voči reforme rastie.



Návrhom zákona sa má postupne - do roku 2030 - zvyšovať minimálny vek odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov. V pláne je aj opatrenie, podľa ktorého musia ľudia odpracovať aspoň 43 rokov, aby mali nárok na plný dôchodok.



Vláda tvrdí, že cieľom zmien je udržať dôchodkový systém. Očakáva sa totiž, že starnutie francúzskej populácie spôsobí v nadchádzajúcom desaťročí deficit v systéme.