Pre nové prípady odložili rozpustenie parlamentu na Novom Zélande

Wellington 12. augusta (TASR) - Rozpustenie parlamentu na Novom Zélande v stredu odložili najmenej do budúceho týždňa pre narastajúci počet nakazených novým koronavírusom. S odvolaním sa na novozélandskú vládu o tom informovala agentúra DPA.



V meste Auckland obmedzili úrady voľný pohyb osôb po tom, čo sa v jednej rodine vyskytli štyri prípady nákazy a úradom sa nepodarilo zistiť jej pôvod. Koronavírus sa v tejto ostrovnej krajine objavil po 102 dňoch.



Parlament pôvodne plánovali rozpustiť v stredu, avšak premiérka Jacinda Ardernová informala, že tento krok odložia najmenej do pondelka. Parlamentné voľby na Novom Zélande sa majú konať 19. septembra.



Voľný pohyb osôb v Aucklande obmedzili od stredajšieho poludnia. Zatvorené ostali školy a podniky, ktorých prevádzka nie je nevyhnutná pre fungovanie spoločnosti. Dodržiavanie obmedzení kontroluje polícia.



Vo zvyšku krajiny platí zákaz verejných zhromaždení s účasťou vyššou ako 100 osôb, pričom účastníci musia dodržiavať fyzický odstup.



Predpokladá sa, že obmedzenie voľného pohybu potrvá do polnoci z piatka na sobotu.