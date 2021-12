Pre novú aktivitu jávskej sopky Semeru pozastavili záchranné operácie

Lumajang 6. decembra (TASR) - Úrady na indonézskom ostrove Jáva pozastavili v pondelok - pre pokračujúcu aktivitu tamojšej sopky Semeru - pátracie a záchranné operácie, ktoré spustili po sobotňajšej erupcii tohto vulkánu. Počet obetí erupcie medzitým stúpol na 15, informovala agentúra AFP.



Semeru, ktorá je najvyšším vrchom ostrova Jáva s nadmorskou výškou 3676 metrov, začala v sobotu do ovzdušia chrliť dym a popol, ktorý pokryl viacero okolitých dedín. Tisíce miestnych obyvateľov v panike utekali do bezpečia. Okrem najmenej 15 obetí úrady evidujú aj 27 nezvestných.



Ako uvádza AFP, vrstvy sopečného popola a bahna pokryli množstvo domov, osobných i nákladných áut. Z miest pokrytých horúcim sopečným popolom stále stúpa hustý toxický dym. Záchranárom, ktorí sa pokúšajú nájsť preživších a vytiahnuť telá obetí, komplikuje prácu sopečný materiál, ktorý už začína chladnúť a tuhnúť.



"Všetky záchranné tímy boli stiahnuté ... dočasne, pretože došlo k novej erupcii a mohlo by to ohroziť záchranárov. Pátranie bude pokračovať ešte dnes, ak sa situácia trochu zlepší," povedal jeden zo zasahujúcich záchranárov.



Úrady odporučili miestnym obyvateľom, aby sa vyhli oblasti v okruhu piatich kilometrov od Semeru, pretože okolitý vzduch je v dôsledku erupcie veľmi znečistený a niektorým ľuďom, najmä z obzvlášť zraniteľných skupín, môže spôsobiť zdravotné ťažkosti. Po sobotňajšej erupcii sa popol z vulkánu dostal až do vzdialenosti štyroch kilometrov, informovala indonézska geologická služba. V oblasti sopky Semeru meteorológovia okrem toho predpovedajú dažde, čo by mohlo záchranné práce ešte viac skomplikovať, píše AFP.



Indonéziu často postihujú zemetrasenia, výbuchy sopiek a vlny cunami. Toto súostrovie s 270 miliónmi obyvateľov leží na tichomorskom "ohnivom kruhu" – podkovovitej skupine seizmických zlomových línií v oceáne. Ako pripomína AFP, k poslednej väčšej erupcii sopky Semeru došlo v decembri 2020, keď museli svoje domovy opustiť tisícky ľudí. Erupcia si vtedy vyžiadala aj veľké materiálne škody.