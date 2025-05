Pre novú ofenzívu v Pásme Gazy Vance údajne zrušil návštevu Izraela

Washington 19. mája (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance zvažoval, že v utorok vycestuje do Izraela, avšak cestu zrušil vzhľadom na rozšírenie izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy. Pre portál Axios to povedal nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ USA, informuje TASR.



Zdroj Axiosu uviedol, že Vance sa tak rozhodol, keďže nechcel, aby jeho cesta naznačovala, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa podporuje rozhodnutie Izraela začať rozsiahlu operáciu v čase, keď USA presadzujú prímerie a dohodu o prepustení rukojemníkov. Vance, ktorý bol v pondelok na návšteve Vatikánu, preto cestu zrušil, oficiálne pre logistické príčiny.



Izraelské sily začali cez víkend s prvými fázami operácie s názvom "Gedeonove vozy", v rámci ktorej má Izrael vysídliť dva milióny Palestínčanov v Pásme Gazy do "humanitárnej zóny", väčšinu enklávy zrovnať so zemou a zničiť palestínske militantné hnutie Hamas, uviedol Axios.



Server pripomína, že Trumpova administratíva sa snaží uzavrieť dohodu o zastavení operácie, prepustení ďalších rukojemníkov a umožnení prísunu pomoci do palestínskej enklávy, aby sa zabránilo hladomoru a humanitárnej katastrofe. Osobitný vyslanec Spojených štátov pre Blízky východ Steve Witkoff minulý týždeň podľa Axiosu predložil Izraelu a Hamasu nový návrh dohody o rukojemníkoch a prímerí v Gaze a nalieha na obe strany konfliktu, aby ho prijali.