Pre obavy z tajfúnu Man-Ji evakuovali desaťtisíce ľudí

Manila 16. novembra (TASR) - Desaťtisíce ľudí museli v sobotu evakuovať úrady na Filipínach pre obavy, že by tajfún Man-Ji, ktorý sprevádzajú prudké dažde a silný vietor, mohol vyvolať rozsiahle záplavy. Zrušené boli aj desiatky letov, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Tajfún sprevádzaný vetrom s rýchlosťou 185 kilometrov za hodinu smeruje k východnej časti ostrova Luzon. Filipínsky meteorologický úrad pre tamojšie provincie Catanduanes a Camarines Sur vyhlásil varovanie druhého stupňa.



"Pepito naberá na sile," upozornil úrad, použijúc domáce pomenovanie pre tento supertajfún, ktorý by na pevninu mal udrieť v noci na nedeľu, prípadne v nedeľu skoro ráno.



V regióne Bicol v strenej časti Filipín evakuovali 180.000 ľudí, potvrdili príslušné úrady.



Miestny meteorologický úrad tiež varoval, že v pobrežných oblastiach ostrova Luzon možno očakávať prívalové vlny, ktorých výška by mohla presiahnuť tri metre.



Man-Ji bude už šiestou tropickou cyklónou, ktorá za uplynulý mesiac postihne Filipíny, pripomína Reuters. Krajinu ročne v priemere postihne 20 tropických cyklón, ktoré so sebou prinášajú prudké dažde, silný vietor a smrtiace zosuvy.



V októbri si záplavy a zosuvy vyvolané cyklónou Trami a tajfúnom Kchang-žuej vyžiadali 162 obetí na životoch, pričom 22 ľudí je naďalej nezvestných.