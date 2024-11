PRE OBETE ZÁPLAV v Španielsku vyčlenili 10,6 mld. eur

Madrid 5. novembra (TASR) - Španielsko poskytne regiónom postihnutým ničivými záplavami balík pomoci v hodnote 10,6 miliardy eur, oznámil v utorok premiér Pedro Sánchez. Označil to za "dobrý prvý krok". Podľa agentúry Reuters pôjde o pomoc vo forme pôžičiek a grantov, píše TASR.



Balík je súčasťou "plánu okamžitej rekonštrukcie a obnovy" zdevastovaného regiónu Valencia na východe Španielska. Vláda sa na priamu finančnú pomoc ľuďom chystá vynaložiť až 838 miliónov eur.



Premiér oznámil viacero opatrení vrátane pomoci pre malé a stredné podniky, živnostníkov aj rodiny, ktorých príslušníci prišli o život, boli práceneschopní a utrpeli škody na domoch a majetku. Medzi opatrenia patria aj daňové úľavy, zníženie daní a trojmesačný odklad splácania hypoték a úverov.



Minulotýždňové záplavy v Španielsku, považované za vôbec najhoršie za posledné desaťročia, si doposiaľ vyžiadali 218 obetí. Najviac zasiahnutý bol práve región Valencia, odkiaľ potvrdili väčšinu obetí. Nezvestných je podľa niektorých španielskych médií takmer 2000 ľudí. Predpokladá sa, že ďalšie telá obetí by mohli nájsť po vyčerpaní vody zo suterénov budov a podzemných parkovísk.



Sánchez v utorok na tlačovej konferencii povedal, že do Valencie bolo nasadených už 15.000 vojakov, policajtov a príslušníkov civilnej gardy. Už v sobotu ich bolo zhruba 7300.



María Isabel Albalat Asensiová, starostka mesta Paiporta, ktoré sa považuje za epicentrum prírodnej katastrofy, pre verejnoprávnu televíziu TVE uviedla, že v meste sú na tom "lepšie, ale nie dobre". Mnohé ulice sú stále neprístupné a obyvatelia majú problémy s telefónnym signálom.



Záplavy v pondelok postihli aj mesto Barcelona v Katalánsku. Miestne médiá odvysielali zábery áut na diaľnici sčasti ponorených pod vodou. Španielski meteorológovia pre určité oblasti Katalánska vydali výstrahu pred prívalovými dažďami.



Pod vodou sa ocitli aj časti barcelonského letiska El Prat - druhého najväčšieho v Španielsku. Viac než 80 letov meškalo alebo ich úplne zrušili. Pozastavená bola aj prevádzka železničnej dopravy.



Agentúra AFP píše, že mnoho preživších vo Valencii vyjadruje hnev voči úradom za to, že včas nevarovali obyvateľstvo a nezabezpečili naliehavé záchranné a pomocné práce. Situácia vyvrcholila v nedeľu v spomínanom meste Paiporta, kde davy ľudí hádzali blato na kráľa Filipa VI., kráľovnú Letiziu a premiéra Sáncheza.