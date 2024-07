Pre ochranu prírody opäť uzatvoria svetoznámu pláž Maya Bay v Thajsku

Bangkok 31. júla (TASR) — Jedna z najkrajších pláží na svete Maya Bay na thajskom ostrove Ko Phi Phi Le, ktorú preslávil film Dannyho Boylea z roku 2000 s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe, bude z dôvodu ochrany prírody od štvrtka opäť na dva mesiace uzavretá pre cestovný ruch. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na thajské médiá.



Pláž bude uzatvorená počas obdobia dažďov od 1. augusta do 30. septembra, aby sa záliv, ktorého je súčasťou, a jeho krehký ekosystém mohli spamätať z prílevu návštevníkov. Okrem Maya Bay budú uzavreté aj ďalšie dve zátoky, Loh Samah Bay a Lo Kor Bay, citovali noviny The Nation Yutthaponga Damsrisuka riaditeľa národného parku Hat Noppharat Thara–Mu Ko Phi Phi.



V Thajsku bývajú počas obdobia dažďov od mája do októbra uzavreté všetky chránené morské územia. Pláž Maya Bay však predtým zostávala prístupná turistom celoročne, pretože je mimoriadne vyhľadávaná.



V júni úrady oznámili, že na niektorých z najkrajších miest na šnorchlovanie a potápanie na ostrove Ko Phi Phi Le bolo zistené ničivé blednutie koralov. Na niektorých miestach je postihnutých 100 percent všetkých koralov a morských sasaniek.



Po úspechu filmu Pláž začali na inak neobývaný ostrov Ko Phi Phi Le každoročne prúdiť davy turistov. Dovtedy neporušené útesy ničili desiatky kotviacich člnov, zmizli žraloky čiernohroté a začali sa hromadiť odpadky.



Na naliehanie morských biológov úrady nakoniec Maya Bay v júni 2018 nečakane uzavreli a tak to aj pre pandémiu covidu zostalo celkovo tri a pol roka. Pre turistov pláž opäť otvorili až v januári 2022, avšak za prísnejších pravidiel. Napriek tomu ju od októbra 2023 do júla 2024 navštívilo 1,6 milióna dovolenkárov.



K uzavretiu pláže v monzúnovom období sa prikročilo aj pre zaistenie bezpečnosti návštevníkov. Väčšina hostí prichádza na tradičných dlhých člnoch zo susedného ostrova Ko Phi Phi Don. Počas dažďa a vysokých vĺn je pre tieto lode, z ktorých niektoré sú veľmi staré, ťažké zakotviť v zátoke Loh Samah, odkiaľ sa návštevníci pešo presúvajú na Maya Bay.