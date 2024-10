Pre ofenzívu v Libanone Izrael obmedzil zhromaždenia

Jeruzalem 1. októbra (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila sprísnenie obmedzení na verejné zhromaždenia v celej krajine vrátane Jeruzalema a Tel Avivu. Nové nariadenie vydali v predvečer začiatku slávenia židovského Nového roku (sviatku Roš ha-šana) a bude platiť do soboty. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



K týmto zmenám v režime verejných zhromaždení došlo po tom, ako proiránske šiitské hnutie Hizballáh v utorok ráno vypálilo rakety smerom na sever a centrálnu časť Izraela, a po posúdení celkovej situácie po spustení izraelskej pozemnej ofenzívy proti Hizballáhu a jeho baštám na území Libanonu.



Izraelská armáda rozhodla, že vzdelávacie centrá a pracoviská môžu byť otvorené len vtedy, ak je v blízkosti adekvátny prístrešok a je možné sa doň včas dostať.



Armáda súčasne obmedzila počet ľudí, ktorí sa môžu zhromažďovať na verejných miestach: do 30 vonku a do 300 osôb vo vnútri. Pláže budú pre verejnosť uzavreté úplne, dodal TOI.



Izraelská televízia Kešet 12 informovala, že na Medzinárodnom letisku Bena Guriona v Tel Avive nedošlo k žiadnym zmenám v pokynoch a že izraelský vzdušný priestor je otvorený bez obmedzení.



Spomínaný sviatok Roš ha-šana sa slávi v 1. a 2. deň židovského mesiaca tišri, čo pripadá na 2. až 4. októbra. Slávenie sa tradične začína v predvečer sviatku po západe slnka.