Pre online vyhrážky tínedžerke, ktorá osočovala islam, súdia 13 ľudí

Paríž 4. júna (TASR) - Vo Francúzsku sa vo štvrtok začal súdny proces s 13 ľuďmi obvinenými z obťažovania na internete, vrátane zasielania vyhrážok smrťou tínedžerke, ktorá na sociálnych sieťach zverejnila viacero príspevkov namierených proti islamu. Informovala o tom agentúra AFP.



Ako píše britský portál BBC, pred súd v Paríži predstúpili desiati muži a tri ženy vo veku 18 až 30 rokov. Osem z nich je obvinených z toho, že sa dievčaťu na internete vyhrážali smrťou.



Ide o prvý prípad svojho druhu, odkedy Francúzsko tento rok prijalo nový zákon týkajúci sa stíhania trestných činov v online priestore, vrátane obťažovania na internete a diskriminácie.



Obvinení čelia väzenskému trestu do výšky dvoch rokov a pokute vo výške 30.000 eur za obťažovanie na internete.



V prípade odsúdenia za posielanie vyhrážok smrťou môže súd nariadiť až tri roky bezpodmienečne a povinnosť zaplatiť pokutu do výšky 45.000 eur. Ako pripomína AFP, za vyhrážky smrťou voči tínedžerke Mile už v inom súdnom procese odsúdili dvoch ľudí.



Právnik dievčaťa Richard Malka na súde povedal, že od zverejnenia svojho prvého videa dostala Mila, ktorá medzičasom dovŕšila 18 rokov, viac ako 100.000 nenávistných správ a vyhrážok smrťou.



Obhajoba zas namietala, že 13 obvinených je "neférovo" trestaných za tisícky ľudí, ktorí využili ponúkanú anonymitu online priestoru na zasielanie vyhrážok tínedžerke.



Adresovali jej tisíce vyhrážok smrťou za to, že islam okrem iného označila vulgárnymi prívlastkami, prípadne naňho odkazovala aj ako na "náboženstvo nenávisti". Pobúrené reakcie spustil príspevok, ktorý ako 16-ročná zverejnila v januári 2020 na sociálnej sieti Instagram. Situácia si vyžiadala umiestnenie Mily a jej rodiny pod policajnú ochranu. Tínedžerka musela tiež po rozšírení svojho prvého videa na internete viackrát zmeniť školu.



Sériu ďalších ostrých príspevkov proti islamu následne zverejnila vlani v novembri, tento raz na platforme Tik Tok. Urobila tak po tom, čo v októbri 2020 islamský radikál zavraždil učiteľa Samuela Patyho na predmestí Paríža za to, že na vyučovaní ukázal žiakom karikatúry proroka Mohameda.



Podporu zmienenej tínedžerke vlani vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý povedal, že právo na rúhanie a kritizovanie náboženstva je zakotvené v ústave, pripomenula AFP. "Zákon hovorí jasne. Máme právo na rúhanie, kritizovanie či karikovanie náboženstva," povedal vtedy Macron.



Na tínedžerku bola po zverejnení jej prvého videa podaná žaloba za podnecovanie rasovej nenávisti, vyšetrovatelia však prípad uzavreli pre nedostatok dôkazov. Proces, ktorý súd vo štvrtok odročil na 21.- 22. júna, sa týka vyhrážok, ktoré Mila dostala po zverejnení novembrových príspevkov.



O svojich skúsenostiach napísala knihu "Platím cenu za vašu slobodu", ktorá má vyjsť v priebehu júna.