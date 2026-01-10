Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 10. január 2026Meniny má Dáša
< sekcia Zahraničie

Pre opravy systému nefungujú v Kyjeve dodávky vody ani tepla

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Ruské útoky na Kyjev v noci na piatok poškodili kritickú infraštruktúru ukrajinského hlavného mesta a v ich dôsledku tam zostala polovica bytových domov - takmer 6000 - bez dodávok tepla.

Autor TASR
Kyjev 10. januára (TASR) - Kyjevský elektrický systém, ktorý vážne poškodili ruské útoky, bol na príkaz štátneho prevádzkovateľa elektrickej siete odstavený v dôsledku opráv. V sobotu to oznámila mestská správa Kyjeva, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

V dôsledku výpadku elektriny prestali fungovať aj mestské systémy na distribúciu vody a tepla, ako aj elektrifikovaná verejná doprava, uviedla mestská správa na platforme Telegram. Opravy podľa nej v súčasnosti prebiehajú, ale nepotvrdila, ako dlho bude odstávka trvať.

Ruské útoky na Kyjev v noci na piatok poškodili kritickú infraštruktúru ukrajinského hlavného mesta a v ich dôsledku tam zostala polovica bytových domov - takmer 6000 - bez dodávok tepla. Mesto tiež zaznamenalo výpadky v zásobovaní vodou.

Ukrajina na útoky Moskvy odpovedala. Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov v sobotu informoval, že 600.000 obyvateľov tam zostalo v dôsledku raketového zásahu Kyjeva bez elektriny, kúrenia a vody.

Reuters zdôrazňuje, že teploty vo väčšine Ruska a Ukrajiny v posledných dňoch klesli hlboko pod bod mrazu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu

REKORDNÁ ZIMA: Vo Vígľaši-Pstruši bolo ráno mínus 25,6 stupňa