Pre opravy systému nefungujú v Kyjeve dodávky vody ani tepla
Autor TASR
Kyjev 10. januára (TASR) - Kyjevský elektrický systém, ktorý vážne poškodili ruské útoky, bol na príkaz štátneho prevádzkovateľa elektrickej siete odstavený v dôsledku opráv. V sobotu to oznámila mestská správa Kyjeva, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
V dôsledku výpadku elektriny prestali fungovať aj mestské systémy na distribúciu vody a tepla, ako aj elektrifikovaná verejná doprava, uviedla mestská správa na platforme Telegram. Opravy podľa nej v súčasnosti prebiehajú, ale nepotvrdila, ako dlho bude odstávka trvať.
Ruské útoky na Kyjev v noci na piatok poškodili kritickú infraštruktúru ukrajinského hlavného mesta a v ich dôsledku tam zostala polovica bytových domov - takmer 6000 - bez dodávok tepla. Mesto tiež zaznamenalo výpadky v zásobovaní vodou.
Ukrajina na útoky Moskvy odpovedala. Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov v sobotu informoval, že 600.000 obyvateľov tam zostalo v dôsledku raketového zásahu Kyjeva bez elektriny, kúrenia a vody.
Reuters zdôrazňuje, že teploty vo väčšine Ruska a Ukrajiny v posledných dňoch klesli hlboko pod bod mrazu.
