Pre osobné aféry odstupujú dvaja členovia Snemovne reprezentantov
Autor TASR
Washington 14. apríla (TASR) - Demokratický kongresman Eric Swalwell v pondelok oznámil, že pre obvinenia zo sexuálneho obťažovania odstúpi z funkcie. O niekoľko hodín neskôr avizoval rovnaký krok aj republikánsky kongresman Tony Gonzales pre aféru so svojou zamestnankyňou, píše TASR podľa správ agentúry AFP.
„Hlboko sa ospravedlňujem mojej rodine, zamestnancom a voličom za chyby v úsudku, ktorých som sa v minulosti dopustil. Budem bojovať proti závažným a nepravdivým obvineniam, ktoré boli proti mne vznesené. Musím však prevziať zodpovednosť za chyby, ktorých som sa dopustil,“ napísal Swalwell na sociálnej sieti X. Do Snemovne reprezentantov bol zvolený v 14. obvode v Kalifornii.
Viaceré americké médiá cez víkend informovali o obvineniach štyroch žien voči Swalwellovi vrátane jednej jeho bývalej zamestnankyne. Tá uviedla, že ju dvakrát sexuálne napadol v čase, keď bola príliš opitá na to, aby s tým súhlasila.
Niekoľko hodín po Swalwellovom odstúpení oznámil na sieti X podobný zámer aj texaský republikán Tony Gonzales. Dôvodom boli výzvy na odstúpenie zapríčinené jeho aférou s bývalou zamestnankyňou, ktorá neskôr spáchala samovraždu.
