Pre pandémiu sa nebude konať parížsky festival Rock en Seine

Paríž 12. mája (TASR) - Trojdňový francúzsky festival rockovej hudby Rock en Seine organizátori v tomto roku pre koronavírusovú pandémiu zrušili. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra DPA.



Festival sa mal pôvodne konať na prelome augusta a septembra v parížskom parku Saint-Cloud s výhľadom na rieku Seinu. Na podujatí mali vystúpiť skupiny ako The Cure alebo Rage Against the Machine.



"Musíme priznať, že tieto tri dni sa nemôžu uskutočniť v podobe, ako sme tento rok dúfali," oznámili organizátori, ktorí dúfajú, že festival sa opäť vráti v roku 2021, pričom medzitým budú hľadať alternatívny formát pre podujatie.



Festival Rock en Seine zvyčajne priláka desaťtisíce návštevníkov. Ľudia, ktorí si už na tento ročník zakúpili vstupenky, dostanú späť peniaze v plnej výške.



Zrušenie aktuálnych ročníkov hlásia z rovnakého dôvodu aj organizátori dvojfestivalu v britských mestách Reading a Leeds, uvádza stanica BBC. Tieto podujatia sa konajú počas predĺženého víkendu súbežne s rovnakým programom.



Medzi tohtoročnými headlinermi mali byť interpreti ako Stormzy alebo Liam Gallagher. Dvojfestival zvyčajne navštívi celkovo 195.000 ľudí.



Pre pandémiu sa v tomto roku neuskutoční ani multižánrový britský festival Glastonbury či jazzový festival vo švajčiarskom meste Montreux. K zrušeniu podujatia v Montreux došlo prvýkrát za 53 rokov jeho existencie.