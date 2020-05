Pre pandémiu uzavreli hraničný priechod s Egyptom

Gaza 21. mája (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok oznámilo, že do konca júna uzatvára hraničný priechod Rafah medzi pásmom Gazy a Egyptom. Stalo sa tak po tom, ako v Gaze zaznamenali 29 nových prípadov nákazy koronavírusom, informovala agentúra DPA.



Infekcia sa zistila u viacerých Palestínčanov, ktorí sa nedávno vrátili do Gazy z Egypta a Izraela. Nakazených umiestnili do karantény a ľudí, ktorí s nimi prišli do styku, monitorujú.



V pásme Gazy, ktoré je pod kontrolou hnutia Hamas, zaznamenali celkovo už 49 prípadov nákazy novým koronavírusom a ani jedno úmrtie.



Miestne úrady zvažujú, že počas nadchádzajúceho trojdňového sviatku íd al-fitr, ktorý sa začína v sobotu, zavedú zákaz vychádzania. Týmto sviatkom sa končí moslimský posvätný mesiac ramadán.