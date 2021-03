Pre Paríž a viaceré časti krajiny začal platiť lockdown

Paríž 20. marca (TASR) - Pre takmer tretinu Francúzov začal v sobotu platiť tzv. lockdown, ktorý bude trvať jeden mesiac. Mnohí z nich však vyjadrili v súvislosti s najnovšími reštrikciami únavu alebo aj pocity zmätku, uvádza agentúra Reuters.



Zavedenie nových protipandemických opatrení v Paríži a vo viacerých častiach severného Francúzska bolo avizované už vo štvrtok. Vláda k nim pristúpila v dôsledku narastajúceho počtu prípadov nákazy novým koronavírusom.



Školy v týchto oblastiach zostávajú naďalej otvorené. Pohyb na verejnosti je tam však od soboty obmedzený, pričom obchody predávajúce iný ako nevyhnutný tovar sa museli zatvoriť. Obyvatelia smú vycestovať do iných regiónov len z neodkladných pracovných dôvodov.



Nové reštrikcie sú však menej prísne ako tie, ktoré vo Francúzsku platili vlani na jar a následne v novembri, a vyvolávajú tak obavy ohľadom svojej účinnosti, uvádza Reuters. Dodáva, že veľkú frustráciu vyvoláva práve zatvorenie obchodov a prevádzok poskytujúcich iný ako nevyhnutný tovar či základné služby.



Podľa zoznamu, ktorý v piatok večer zverejnili príslušné úrady, totiž môžu ostať otvorené obchody, ktoré predávajú potraviny, knihy, kvety, ale napríklad aj čokoládu. Zatvoriť sa nemusia ani kaderníctva či obuvníctva. Naopak obchody s oblečením, nábytkom či kozmetikou musia svoje prevádzky zavrieť.



Minister hospodárstva a financií Bruno Le Maire uviedol, že celkovo sa muselo zatvoriť približne 90.000 obchodov. Zverejnený zoznam s výnimkami, obzvlášť pre kvetinárstva či obchody predávajúce čokoládu, obraňoval skutočnosťou, že už o dva týždne je Veľká noc.



"Vôbec netvrdím, že je to ideálne, vždy sa to (zavedenie reštrikcií) však deje uplatňujúc jednoduchú logiku: zaistiť zdravie Francúzov a zároveň čo najviac ochrániť ekonomickú činnosť a obchody," uviedol pre rozhlasovú stanicu France Inter.



Zmätok u viacerých obyvateľov vyvoláva aj opatrenie, v súlade s ktorým smú opúšťať svoje domovy až do vzdialenosti 30 kilometrov od svojho bydliska, ak splnia určité podmienky a vyplnia vyhlásenie, informovalo ministerstvo vnútra. Premiér Jean Castex pritom ešte vo štvrtok hovoril o povolenom pohybe len do vzdialenosti 10 kilometrov.



"Musíme mať povolenie, avšak v porovnaní s predošlými lockdownami máme oveľa viac voľnosti pohybu. Takže máme lockdown? Áno a nie," skonštatoval 21-ročný Francúz Antonin Le Maréchal.



Samotná vláda sa pri opise nových reštrikcií vyhla slovu lockdown, a uviedla len, že nové opatrenia sú potrebné na zmiernenie obrovského tlaku, aký momentálne zažívajú jednotky intenzívnej starostlivosti v tamojších nemocniciach.



Mnohí Parížania metropolu opustili ešte pred piatkovou polnocou, po ktorej vstúpili nové reštrikcie do platnosti, dodáva Reuters.