Pre pieskovú búrku skončilo v nemocniciach vyše 1000 ľudí

Bagdad 5. mája (TASR) - Vyše 1000 obyvateľov Iraku muselo byť vo štvrtok ošetrených v nemocniciach pre respiračné ťažkosti po tom, čo krajinu zasiahla piesková búrka. Ide už o siedmu takúto búrku, ktorá sa v Iraku vyskytla od začiatku tohto roka. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Obyvatelia šiestich z 18 irackých provincií vrátane metropoly Bagdad a západnej provincie Anbár sa opäť zobudili do hustej pieskovej búrky. Úrady v provinciách Anbár a Kirkúk, ležiacich severne od hlavného mesta, vyzvali podľa agentúry INA obyvateľov, aby nevychádzali z domovov.



Nemocnice v Anbáre napokon prijali vyše 700 ľudí, ktorí mali problémy s dýchaním. Centrálna provincia Saláhhaddín hlásila vyše 300 takýchto prípadov a provincie Nadžaf a Kádisíja hlásili každá po 100 prípadov, uvádza INA.



Irak je obzvlášť vystavený klimatickým zmenám, pripomína AFP. V uplynulých rokoch tam už zaznamenali nízku úroveň zrážok i vysoké teploty vzduchu. Podľa expertov pritom hrozí, že takéto zmeny povedú v tejto vojnou postihnutej krajine k spoločenskej a ekonomickej katastrofe.



V novembri Svetová banka varovala, že do roku 2050 môže Irak prísť o 20 percent zásob vody. Začiatkom apríla tiež predstaviteľ irackej vlády varoval, že v Iraku by nasledujúcich dekádach mohli ročne zaznamenať až 272 "prachových dní".



Podľa irackého ministerstva životného prostredia by zmeny klímy mohli byť ovplyvnené výsadbou vegetácie a zalesňovaním, keďže lesy by mohli slúžiť ako vetrolamy.