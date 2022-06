Pre piesočnú búrku museli v Iraku pozastaviť lety

Bagdad 13. júna (TASR) - Irak zasiahla v pondelok ďalšia piesočná búrka, v dôsledku čoho došlo k pozastaveniu letovej prevádzky na medzinárodnom letisku v Bagdade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Hustý biely oblak zahalil metropolu Bagdad aj okolité oblasti. Pre zlú viditeľnosť pozastavili nakrátko premávku aj na letisku v posvätnom šiitskom meste Nadžaf v strednom Iraku. Lety tam neskôr obnovili.



V Iraku ide od polovice apríla už o desiatu veľkú piesočnú búrku. V máji si tam takáto búrka vyžiadala jedno úmrtie a tisíce hospitalizácií pre respiračné problémy.



Irak je jednou z piatich krajín, ktoré sú najviac náchylné na zmenu klímy a dezertifikáciu, čiže postupnú premenu krajiny na púštnu či polopúštnu oblasť. Iracké ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že v najbližších dvoch desaťročiach by mohla táto blízkovýchodná krajina čeliť piesočným búrkam až 272 dní do roka, pričom do roku 2050 by ich počet mohol narásť nad 300.