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Pre plánovanie útoku v mene IS zadržali 16-ročného študenta
Súd medzičasom rozhodol o jeho umiestnení do psychiatrickej liečebne pre mladistvých pre psychiatrické ochorenie.
Autor TASR
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Hamm 22. júla (TASR) — Nemecké úrady vyšetrujú 16-ročného študenta z mesta Hamm, ktorý mal podľa prokuratúry v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS) plánovať teroristický útok na miestny kostol. Hovorkyňa generálnej prokuratúry v Düsseldorfe potvrdila v utorok informácie denníka Bild, podľa ktorých bol mladík zadržaný už začiatkom apríla. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Súd medzičasom rozhodol o jeho umiestnení do psychiatrickej liečebne pre mladistvých pre psychiatrické ochorenie.
„Podozrivého vyšetrujeme okrem iného aj za podporu teroristickej organizácie. Existuje silné podozrenie zo spáchania trestného činu,“ povedala pre Bild hovorkyňa prokuratúry.
Podľa vyšetrovania sa mladík začal radikalizovať už v roku 2023 a bol v kontakte s osobou napojenou na IS. Pôvodne plánoval odcestovať do oblastí kontrolovaných IS a pridať sa k ozbrojenému džihádu. Prostredník ho však údajne presvedčil, aby najprv vykonal útok vo svojom rodnom meste.
Za svoj potenciálny cieľ si podľa Bildu vybral kostol nezávislej kresťanskej komunity, ktorý sledoval s úmyslom pripraviť podpaľačský útok. Už v marci sa neúspešne pokúsil zapáliť poľovnícky posed pomocou zábavnej pyrotechniky. Vyšetrovatelia preverujú, či išlo o skúšku pred plánovaným útokom.
Len pred niekoľkými dňami zadržali v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko 15-ročného mladíka podozrivého z plánovania bombového útoku na synagógu. Tamojšia prokuratúra ho obvinila z prípravy závažného násilného činu ohrozujúceho štát.
Súd medzičasom rozhodol o jeho umiestnení do psychiatrickej liečebne pre mladistvých pre psychiatrické ochorenie.
„Podozrivého vyšetrujeme okrem iného aj za podporu teroristickej organizácie. Existuje silné podozrenie zo spáchania trestného činu,“ povedala pre Bild hovorkyňa prokuratúry.
Podľa vyšetrovania sa mladík začal radikalizovať už v roku 2023 a bol v kontakte s osobou napojenou na IS. Pôvodne plánoval odcestovať do oblastí kontrolovaných IS a pridať sa k ozbrojenému džihádu. Prostredník ho však údajne presvedčil, aby najprv vykonal útok vo svojom rodnom meste.
Za svoj potenciálny cieľ si podľa Bildu vybral kostol nezávislej kresťanskej komunity, ktorý sledoval s úmyslom pripraviť podpaľačský útok. Už v marci sa neúspešne pokúsil zapáliť poľovnícky posed pomocou zábavnej pyrotechniky. Vyšetrovatelia preverujú, či išlo o skúšku pred plánovaným útokom.
Len pred niekoľkými dňami zadržali v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko 15-ročného mladíka podozrivého z plánovania bombového útoku na synagógu. Tamojšia prokuratúra ho obvinila z prípravy závažného násilného činu ohrozujúceho štát.