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Pre podozrenie z korupcie zadržali manažéra Kazatompromu
Zadržania sú súčasťou zásahu proti korupcii v štátnych podnikoch.
Autor TASR
Alma-Ata 25. novembra (TASR) – Kazašský Výbor národnej bezpečnosti v stredu oznámil, že pre podozrenie z korupcie vzal do väzby riaditeľa výroby spoločnosti Kazatomprom Kuanyša Omarbekova. Kazatomprom je najväčším producentom uránu na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spolu s Omarbekovom zadržali aj ďalších vedúcich pracovníkov firmy. Podľa výboru sú podozriví z účasti na korupčnom systéme, ktorý vytvorilo bývalé vedenie štátneho investičného fondu Samruk-Kazyna. Omarbekova a obchodného riaditeľa Kazatomprom odvolal z predstavenstva.
Zadržania sú súčasťou zásahu proti korupcii v štátnych podnikoch. Tento mesiac úrady zatkli aj šéfa fondu Samruk-Kazyna Nurlana Žakupova a šéfa štátnej železničnej spoločnosti Jelžasa Otynšijeva. Prezident Kasym-Žomart Tokajev následne označil korupčné siete za nepriateľov krajiny.
Kazatomprom sa podľa Svetovej jadrovej asociácie v roku 2024 podieľal na celosvetovej produkcii uránu 21 percentami a je významným dodávateľom uránu do Európskej únie.
Kazachstan je najväčšou ekonomikou Strednej Ázie a významným producentom ropy, zemného plynu a ďalších prírodných zdrojov. Krajina čelí problémom s korupciou od rozpadu Sovietskeho zväzu. V rebríčku vnímania korupcie organizácie Transparency International sa za rok 2025 umiestnila na 96. mieste zo 182 krajín.
Spolu s Omarbekovom zadržali aj ďalších vedúcich pracovníkov firmy. Podľa výboru sú podozriví z účasti na korupčnom systéme, ktorý vytvorilo bývalé vedenie štátneho investičného fondu Samruk-Kazyna. Omarbekova a obchodného riaditeľa Kazatomprom odvolal z predstavenstva.
Zadržania sú súčasťou zásahu proti korupcii v štátnych podnikoch. Tento mesiac úrady zatkli aj šéfa fondu Samruk-Kazyna Nurlana Žakupova a šéfa štátnej železničnej spoločnosti Jelžasa Otynšijeva. Prezident Kasym-Žomart Tokajev následne označil korupčné siete za nepriateľov krajiny.
Kazatomprom sa podľa Svetovej jadrovej asociácie v roku 2024 podieľal na celosvetovej produkcii uránu 21 percentami a je významným dodávateľom uránu do Európskej únie.
Kazachstan je najväčšou ekonomikou Strednej Ázie a významným producentom ropy, zemného plynu a ďalších prírodných zdrojov. Krajina čelí problémom s korupciou od rozpadu Sovietskeho zväzu. V rebríčku vnímania korupcie organizácie Transparency International sa za rok 2025 umiestnila na 96. mieste zo 182 krajín.