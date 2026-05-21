Pre podozrenie z napadnutia ženy zatkli troch policajtov
Traja policajti údajne v ranných hodinách v taxíku v centre mesta napadli prostitútku.
Madrid 21. mája (TASR) - Troch kanadských policajtov zatkli v Španielsku pre podozrenie z napadnutia ženy počas ich dovolenky v Barcelone. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.
Dvoch mužov zatkli 13. mája v Barcelone a tretieho o dva dni neskôr na španielskom ostrove Malorka, kam odletel. Traja kanadskí policajti údajne 13. mája v ranných hodinách v taxíku v centre Barcelony napadli prostitútku.
Podľa denníka El Periódico de Catalunya sa snažili ženu prinútiť k sexu a keď odmietla, boli k nej agresívni. Hovorca mestskej polície v Toronte potvrdil, že boli mimo služby a budú suspendovaní.
Jeden z Kanaďanov zadržaných v Barcelone bol obvinený zo sexuálneho napadnutia a ublíženia na zdraví. Druhý sa po prepustení vrátil sa do Kanady, naďalej je však vyšetrovaný. Obvinenia muža zadržaného na Malorke zatiaľ známe nie sú.
