Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
< sekcia Zahraničie

Pre podozrenie z napadnutia ženy zatkli troch policajtov

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Traja policajti údajne v ranných hodinách v taxíku v centre mesta napadli prostitútku.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 21. mája (TASR) - Troch kanadských policajtov zatkli v Španielsku pre podozrenie z napadnutia ženy počas ich dovolenky v Barcelone. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.

Dvoch mužov zatkli 13. mája v Barcelone a tretieho o dva dni neskôr na španielskom ostrove Malorka, kam odletel. Traja kanadskí policajti údajne 13. mája v ranných hodinách v taxíku v centre Barcelony napadli prostitútku.

Podľa denníka El Periódico de Catalunya sa snažili ženu prinútiť k sexu a keď odmietla, boli k nej agresívni. Hovorca mestskej polície v Toronte potvrdil, že boli mimo služby a budú suspendovaní.

Jeden z Kanaďanov zadržaných v Barcelone bol obvinený zo sexuálneho napadnutia a ublíženia na zdraví. Druhý sa po prepustení vrátil sa do Kanady, naďalej je však vyšetrovaný. Obvinenia muža zadržaného na Malorke zatiaľ známe nie sú.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

Slovensko otvorilo honorárny konzulát vo fínskom Tampere

SEZÓNA KLIEŠŤOV JE TU: Po dažďoch ich bude zrejme viac

Vrchol Mount Everestu zdolalo 274 ľudí, rekordný počet za jediný deň