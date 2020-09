Pre podozrenie z úplatku zadržali bývalého poradcu expremiéra Malty

Valletta 22. septembra (TASR) - Keitha Schembriho, bývalého šéfa kancelárie maltského expremiéra Josepha Muscata, zadržali v noci na utorok pre podozrenia z prijatia úplatku. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na správy maltských médií.



Schembri bol vzatý do väzby krátko po tom, čo bol zmrazený majetok jeho manželky, detí, účtovníka a obchodných partnerov, napísali v utorok noviny Times of Malta. Zadržaní boli podľa uvedeného zdroja aj ďalší podozriví.



Predtým bolo údajne ukončené vyšetrovanie týkajúce sa obvinenia, že Schembri v roku 2015 dostal od svojho účtovníka úplatok vo výške 100.000 eur za predaj maltských pasov. Schembri aj jeho účtovník obvinenia odmietajú a tvrdia, že išlo o splatenie pôžičky z minulosti.



Keith Schembri bol poradcom bývalého predsedu maltskej vlády Muscata do novembra 2019. Potom ho v súvislosti s vraždou investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej nakrátko zadržali, avšak bol prepustený na slobodu bez obžaloby.



Podnikateľ Yorgen Fenech, ktorý je v prípade Caruanovej Galiziovej obvinený zo spolupáchateľstva, však Schembriho obvinil z toho, že patril k objednávateľom vraždy.



Novinárka Caruanová-Galiziová, ktorá bola zavraždená v októbri 2017, sa venovala odhaľovaniu korupcie v tamojšej vláde.