Pre podozrenie z vlastizrady stíhajú ďalšieho novinára

Tallinn 17. októbra (TASR) - V Bielorusku zadržali a stíhajú nezávislého novinára Danilu Paľanského, ktorý je obvinený z vlastizrady. Tomuto 53-ročnému novinárovi hrozí až 20 rokov väzenia. S odvolaním sa na Bieloruskú asociáciu novinárov (BAŽ) o tom vo štvrtok informovala agentúra AP, píše TASR.



Paľanského zadržali 19. septembra pri návrate z Ruska, kde bol na návšteve u príbuzných.



Jeho auto ešte na ruskom území zastavili príslušníci Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorí ho pri kontrole obvinili z kladenia odporu, pretože im údajne odmietol ukázať doklady. Novinár Danila Paľanski pritom tvrdí, že príslušník FSB, s ktorým komunikoval, mal jeho doklady celý čas v rukách. Po návrate do Brestu novinára zadržala bieloruská tajná služba KGB.



Obvinený reportér z mesta Brest spolupracoval so štátnymi a komerčnými televíziami, ako aj s nezávislými regionálnymi webmi. Je jedným z 34 novinárov, ktorí si v Bielorusku odpykávajú tresty odňatia slobody alebo vo väzbe čakajú na súdny proces, doplnila AP.



"Bielorusko sa stalo pre novinárov najnebezpečnejšou krajinou v Európe, miestom, kde novinári miznú za mrežami a my nevieme, čo sa s nimi deje," upozornil šéf združenia novinárov Andrej Bastunec.



Poznamenal, že s blížiacimi sa budúcoročnými prezidentskými voľbami vládne úrady zintenzívnili represie voči nezávislým médiám a opozičným aktivistom. Dodal, že väčšina nezávislých médií pôsobí v zahraničí. Bieloruské úrady podľa neho robia všetko pre to, aby v krajine nezostal ani jeden nezávislý novinár.



Alexandr Lukašenko, ktorý je pri moci viac ako 30 rokov, sa v prezidentských voľbách bude uchádzať o svoj siedmy mandát, doplnila AP. Po tom, ako bol v roku 2020 vyhlásený za víťaza prezidentských volieb - doma i v zahraničí vnímaných ako zmanipulované -, vypukli v Bielorusku masové protesty. Bezpečnostné zložky ich brutálne potlačili, pričom zadržali viac ako 65.000 ľudí.



Podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna je v súčasnosti v Bielorusku vo väzení 1300 ľudí označených za politických väzňov. Je medzi nimi aj zakladateľ Viasny a nositeľ Nobelovej ceny za mier Ales Biaľacki.