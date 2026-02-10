< sekcia Zahraničie
Pre podozrenie zo šírenia propagandy IS v Holandsku zadržali 15 osôb
Obvinenia súvisia s profilom na TikToku, ktorý s holandskými titulkami šíril veľké množstvo propagandy v prospech IS, priblížila tamojšia prokuratúra.
Autor TASR
Amsterdam 10. februára (TASR) - V Holandsku utorok počas razií zadržali 15 osôb podozrivých zo šírenia propagandy v prospech teroristickej skupiny Islamský štát (IS) na platforme TikTok. Podľa holandskej prokuratúry sa zadržaní údajne snažili presvedčiť ďalších ľudí, aby páchali teroristické činy. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.
Obvinenia súvisia s profilom na TikToku, ktorý s holandskými titulkami šíril veľké množstvo propagandy v prospech IS, priblížila tamojšia prokuratúra.
Viaceré príspevky profilu mali viac ako 100.000 zhliadnutí. Podľa holandských úradov glorifikovali možnosť stať sa členom tejto teroristickej skupiny.
Podozriví sú vo veku 16 až 53 rokov. Je medzi nimi 13 Sýrčanov a štyri osoby s holandským občianstvom, z čoho podľa Reuters vyplýva, že niektorí mali dvojaké občianstvo.
Holandské úrady minulý mesiac zadržali osobu, o ktorej prokuratúra tvrdí, že je hlavným podozrivým.
