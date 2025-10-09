Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pre podozrenie zo špionáže pre Izrael zadržali v Libanone vyše 30 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prímerie medzi Izraelom a Libanonom vstúpilo do platnosti v novembri 2024 po dvoch mesiacoch vojny.

Autor TASR
Bejrút 9. októbra (TASR) - Libanonské orgány v uplynulých mesiacoch zadržali 32 ľudí pre podozrenie z poskytovania informácií o militantom hnutí Hizballáh Izraelu, ktoré mu uľahčili útoky na túto proiránsku skupinu. Oznámil to vo štvrtok jeden z predstaviteľov libanonských súdov, informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

Predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že „najmenej 32 osôb bolo zadržaných pre podozrenie z kolaborácie s Izraelom, z toho šesť ešte pred uzavretím prímeria“. Dosiaľ sa v tomto prípade postavilo pred vojenský súd deväť ľudí a 23 je naďalej predmetom vyšetrovania.

Ďalší predstaviteľ oboznámený s vyšetrovaním tvrdí, že súd dvoch ľudí odsúdil na osem a sedem rokov nútených prác. Uznal ich vinnými z „poskytovania súradníc, adries a mien predstaviteľov Hizballáhu nepriateľovi“. Tieto osoby si údajne boli vedomé, že Izrael tieto informácie využije na bombardovanie miest, kde sa nachádzali lídri a predstavitelia militantného hnutia.

Prímerie medzi Izraelom a Libanonom vstúpilo do platnosti v novembri 2024 po dvoch mesiacoch vojny. Tej predchádzali viac ako rok trvajúce cezhraničné útoky. Podľa AFP je Libanon technicky stále vo vojne s Izraelom a akýkoľvek kontakt s nepriateľskou stranou je trestaný väzením.

Počas koordinovanej izraelskej operácie 17. septembra 2024 vybuchli tisícky pagerov a vysielačiek Hizballáhu. Podľa organizácie Human Rights Watch si výbuchy vyžiadali najmenej 12 mŕtvych a najmenej 2800 zranených a ochromilo to komunikačný systém tejto skupiny. Následne 27. septembra 2024 počas izraelského útoku na predmestie Bejrútu zahynul vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh.
