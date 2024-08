Pre podozrivého z vraždy v Solingene nariadil nemecký súd väzbu

Karlsruhe 25. augusta (TASR) - Podozrivý 26-ročný Sýrčan, ktorý bol zadržaný v spojitosti s piatkovým útokom nožom v nemeckom meste Solingen, zostáva vo väzbe. Nariadil to vyšetrujúci sudca, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Vyšetrujúci sudca zo Spolkového súdneho dvora (BGH) v Karlsruhe vydal voči mužovi zatykač na základe podozrenia z vraždy, členstva v extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) a ďalších obvinení.



Tento Sýrčan zdieľal ideológiu IS a v minulosti sa k tejto organizácii pridal. Radikálne islamistické presvedčenia malo podľa úradov vplyv na to, že sa v piatok večer rozhodol útočiť v Solingene v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Na námestí Fronhof počas osláv 650. výročia založenia Solingenu nožom zabil dvoch mužov vo veku 67 a 56 rokov a jednu 56-ročnú ženu. Osem osôb utrpelo zranenia, z toho štyri vážne.



Sýrčan sa na polícii sám prihlásil v sobotu večer a priznal sa k zodpovednosti za čin. Do Nemecka prišiel v roku 2022 a vlani mu bola zamietnutá žiadosť o azyl.



Prípad vyšetruje nemecká Spolková prokuratúra, ktorá sa zaoberá aj terorizmom s islamistickým motívom, pripomína DPA.