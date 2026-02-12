Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pre podvod so vstupenkami zatkli dvoch zamestnancov Louvru

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Polícia pri razii zaistila veľké sumy peňazí, niekoľko vozidiel a ďalšie prostriedky súvisiace s prevádzkou podvodnej siete.

Autor TASR
Paríž 12. februára (TASR) - Francúzska polícia rozbila rozsiahlu podvodnícku sieť pri predaji lístkov v parížskom Louvri, uviedlo múzeum vo štvrtok. Operácia sa uskutočnila v utorok na základe „správy z múzea Louvre“, povedala agentúre AFP hovorkyňa inštitúcie, píše TASR.

Na základe informácií, ktoré má múzeum k dispozícii, máme podozrenie z existencie siete organizujúcej rozsiahle podvody,“ dodala. Zdroj agentúry AFP pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že boli zatknutí dvaja zamestnanci.

Podľa francúzskych médií zadržali deväť ľudí z organizovanej skupiny, ktorá predávala falošné lístky. Išlo o tzv. surbooking (vyšší predaj, ako je kapacita) a cielila najmä na vybrané skupiny turistov.

Polícia pri razii zaistila veľké sumy peňazí, niekoľko vozidiel a ďalšie prostriedky súvisiace s prevádzkou podvodnej siete. Múzeum Louvre potvrdilo, že ide o súčasť jeho boja proti podvodom pri predaji lístkov a že spolupracuje s políciou na ďalšom vyšetrovaní.
