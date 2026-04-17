Piatok 17. apríl 2026
sekcia Zahraničie

Pre pokračujúci štrajk v Lufthanse sa v Nemecku rušia ďalšie lety

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Autor TASR
Berlín 17. apríla (TASR) - Už piaty deň v piatok pokračuje štrajk v nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa. Spôsobilo to zrušenie stoviek ďalších letov a zvýšené napätie medzi vedením a odbormi, podľa ktorých nenastal žiadny pokrok v riešení ich sporu. Informovali o tom agentúry DPA a Anadolu, píše TASR.

Na medzinárodnom letisku Frankfurt nad Mohanom (FRA) bolo v piatok zrušených približne 650 z 1337 plánovaných vzletov a pristátí, uviedol jeho prevádzkovateľ Fraport. Viac ako 400 letov bolo zrušených aj v Mníchove.

Štrajky pilotov a palubného personálu zasiahli tento týždeň hlavnú leteckú spoločnosť, tiež Lufthansa Cargo a regionálnu dcérsku spoločnosť Lufthansa CityLine.

Firma vo štvrtok oznámila, že začne znižovať svoje náklady vzhľadom na finančný dopad opakovaných pracovných sporov a rastúcich cien leteckého paliva. Dcérska spoločnosť CityLine preto pozastaví prevádzku v sobotu, čo je skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Odôvodnila to jej vysokými prevádzkovými nákladmi a vekom lietadiel.

Odborový zväz pilotov Vereinigung Cockpit (VC) spochybnil dôvody tohto kroku a vyjadril obavy v súvislosti s dopadmi na zamestnancov a postavenie Nemecka ako leteckého uzla.
