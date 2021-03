Pre pokus o podpálenie čínskej ambasády v Berlíne zadržali muža

Berlín 11. marca (TASR) - Polícia v nemeckom hlavnom meste zadržala v stredu ráno muža, ktorý sa údajne chcel pokúsiť podpáliť budovu čínskeho veľvyslanectva v Berlíne. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dnes ráno policajti zadržali muža, ktorý údajne hodil niekoľko zápalných zariadení do areálu ambasády na ulici Brückenstrasse," uviedla berlínska polícia vo vyhlásení.



Hoci polícia nespresnila, o ambasádu akej krajiny išlo, AFP poznamenala, že na ulici Brückenstrasse, ktorá spája centrálne berlínske štvrte Mitte a Kreuzberg, má svoju ambasádu jedine Čína.



Po tom, čo podozrivý v stredu ráno okolo 06.00 h hodil zápalné zariadenia do komplexu ambasády, narazili do stien budovy a rozbili sa, priblížila polícia. Zamestnanci veľvyslanectva požiar uhasili hasiacim prístrojom. Nikto neutrpel zranenia.



Ochrankári, ktorí boli svedkami incidentu, neskôr 42-ročného muža zatkli na najbližšej križovatke. Tam počkali, kým na miesto prišli policajti, ktorí ho zadržali.



Polícia možný motív tohto skutku, ani ďalšie podrobnosti o podozrivom neuviedla. Vyšetrovanie činu stále prebieha.