Pre poľadovicu museli posunúť cestu šéfa diplomacie Wadephula
Berlín 26. januára (TASR) - Odchod nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula na jednodňovú pracovnú cestu do Lotyšska a Švédska museli v pondelok nakrátko posunúť v dôsledku komplikácií, ktoré v metropole Berlín spôsobil mrznúci dážď, informuje TASR podľa agentúry DPA.
„V súvislosti s extrémnymi poveternostnými podmienkami bolo miesto odchodu v rámci reorganizácie cesty presunuté z Berlína do Lipska," uviedlo nemecké ministerstvo zahraničných vecí.
Wadephul tak cestoval z Berlína do Lipska vlakom, čo za normálnych okolností trvá niečo vyše hodiny. Nebolo bezprostredne jasné, či boli v tejto súvislosti posunuté aj plánované schôdzky šéfa nemeckej diplomacie v Rige a Štokholme. Diskutovať na nich chce o bezpečnosti Pobaltia, vrátane hybridných útokov zo strany Ruska a tzv. tieňovej flotily, ktorú Moskva využíva na obchádzanie sankcií týkajúcich sa predaja ropy.
Pred návštevou oboch krajín Wadephul vyzval Európanov, aby sa zjednotili vo svetle ruských hybridných útokov a nevyspytateľnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nedávno vyvolal v Európe pobúrenie svojou snahou o získanie Grónska, píše DPA.
„V tejto fáze geopolitických otrasov musíme my, Európania, prezentovať jednotu a konať sebaisto,“ povedal Wadephul. Ako dodal, je podľa neho kľúčové, „aby sme sa nenechali rozdeliť – pretože to je presne cieľ tých, ktorí majú záujem na rozpade našej obrannej aliancie a Európskej únie.“
V niekoľkých nemeckých okresoch medzičasom stále platia dva najvyššie stupne varovania, 3. (červený) a 4. (tmavočervený), píše denník Bild. V Berlíne pozastavili električkovú dopravu a obmedzenia ovplyvnili aj nadzemné linky metra. Autobusy po cestách takmer nepremávajú.
V spolkových krajinách Bavorsko a Dolné Sasko zrušili v dôsledku počasia aj prezenčné vyučovanie na niektorých školách a pozastavená bola tiež prímestská autobusová doprava.
Poveternostné podmienky vytvárajú nebezpečné podmienky aj na cestách. V pondelok ráno došlo k viacerým nehodám napríklad na diaľnici A4 neďaleko Frankenbergu a na diaľnici A14 pri Lipsku. Informácie o prípadných zraneniach zatiaľ nie sú známe.
